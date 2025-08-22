Quién es el nuevo sentenciado del Desafío: un participante se puso el chaleco por presión

Antes de entregar el temido chaleco a un equipo, en Omega hablan sobre lo que ocurrió con Gamma. María C le hace entender a Katiuska que los demás no tienen el contexto de lo que hablan entre ellos, y por eso se generan los malentendidos.

Quién es el nuevo Sentenciado en el Desafío

Cuando la persona que va a llegar el maletín se alista, Miryan le manda un mensaje a Rata. En el que le expresa que lo quiere mucho y que no pensó que al responder la pregunta de Andrea Serna lo iba a meter en problemas.



Minutos después, Katiuska llega a Gamma y dice que llevó el chaleco porque quiere solucionar todo lo que pasó con Rosa luego de la prueba de Sentencia y Bienestar. Asimismo, pide disculpas, no con la intención de que ellos cambien la estrategia, sino para dejar todas las cosas claras entre los equipos.

En medio de esta situación, Zambrano llama a Rata y le pregunta "¿Te pones el chaleco?" y él le responde con la cabeza de que sí lo hará. Posteriormente, la integrante de Omega le dice a Rata que su equipo siente mucha admiración por él, porque piensan que es el mejor de todo el Desafío Siglo XXI.

Instantes después, dice que ahí les deja a ellos la decisión de quién se pondrá el chaleco. A lo que Gio expresa que él lo quiere portar, pero Zambrano mete la cucharada para revelar que ese tema ya se decidió y que por eso Rata se va a enfrentar a Lucho y Potro en el Box Negro.

Luego Rosa le dice a Katiuska, que le exprese a su equipo que todo está bien entre ellos y que le desean lo mejor a Omega. Posteriormente, Zambrano revela que ponerle el chaleco a Rata fue idea de él, porque afirma que él se pondrá la ‘10’ y volverá tras competir en el Desafío a Muerte con los demás compañeros en la pista.

“Te equivocaste como persona, nos dejaste mal. Y yo le dije a la capitana, vamos a ponérselo a él por todo lo que pasó. Le preguntamos y él decidió que sí, que él quería renovar esa discusión poniéndose el chaleco”, afirmó Zambrano. Rata responde que lo recibió con todo el cariño y porque hace parte de esta etapa del juego.

