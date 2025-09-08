¿Piqué le propuso matrimonio a Clara Chía? Fotos por las que dicen que la pareja está comprometida

La expareja sentimental de Shakira y Clara Chía vuelven a ser noticia en las plataformas digitales luego de que aumentaran los rumores sobre un posible compromiso. Las especulaciones surgieron al conocerse una serie de fotografías que les tomaron al salir de un restaurante ubicado en Beverly Hills, pues la mujer de 26 años aparecía luciendo un lujoso anillo que llamó particularmente la atención debido a su tamaño.

La información habría sido dada a conocer por el programa español 'Fiesta' de Telecinco: “Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco”, explicó Marc Calderón en medio de la transmisión que se realizó a finales de julio.

Además, el 1 de septiembre, la periodista Adri Toval dio a conocer que la cantante barranquillera, al parecer, ya conocía que el padre de Milán y Sasha tenía planes de formalizar la relación con la trabajadora de su empresa Cosmos. De hecho, comentó que el presunto compromiso tuvo lugar durante una "romántica cena" en Barcelona que reunió a los padres de ambos,

"Lo que ocurre en este momento en Barcelona (…) Es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué”, dijo.

Sin embargo, es necesario mencionar esta información no ha sido confirmada oficialmente por la pareja ni por el equipo de la barranquillera.

Recientemente, Shakira dio de qué hablar en las plataformas digitales debido a que se viralizó un video de ella sobre el escenario en el marco de 'Las mujeres ya no lloran world tour'. Allí, la colombiana tuvo un emotivo momento al quebrarse mientras cantaba 'La última', tema musical que escribió para su más reciente álbum en el que expuso cómo fue su proceso de ruptura con el exfutbolista después de 10 años de relación.

Esto causó todo tipo de comentarios en redes, la mayoría apoyando la forma en la que la intérprete de 'Antología' ha utilizado el arte para enfrentar este complejo momento de su vida.