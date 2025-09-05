Publicidad

Shakira se quebró al cantar tema relacionado con Piqué en pleno concierto en México

A la cantante colombiana se le quebró la voz en un emotivo momento de su concierto en Querétaro, México, mientras interpretaba una canción que muchos asocian con su expareja Gerard Piqué.

Foto: Getty Images
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 07:16 a. m.