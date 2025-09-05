Shakira se quebró al cantar tema relacionado con Piqué en pleno concierto en México

Shakira continúa con su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', y sus presentaciones en diferentes lugares del mundo siguen dando de qué hablar, ya sea por sus cambios de vestuario, sus bailes, sus invitados o sus gestos con el público.

Mira también: Tremendo piropo de Shakira para Alejando Sanz en pleno concierto en Estados Unidos



Lo más reciente ocurrió en su concierto del 4 de septiembre en Querétaro, México, en el Estadio La Corregidora. Allí, la artista no pudo contener sus emociones mientras interpretaba 'Última', tema de su más reciente álbum, lanzado tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, padre de sus hijos. La canción ha sido asociada en varias ocasiones al exfutbolista.

Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢



Estamos contigo, @shakira ❤️#LMYNLWorldTour pic.twitter.com/LQsGMslQbA — El Aguante de Shakira (@ShakiraAguante) September 4, 2025

En redes sociales como X (antes Twitter) se volvió viral un clip en el que, al cantar el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”, la barranquillera se quebró y apuntó el micrófono hacia el público para que continuara con la interpretación. Retomó el coro con la frase “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, pero nuevamente se notó la dificultad para seguir. En ese instante pasó una de sus manos por el rostro, luego tocó su vestido y se mostró visiblemente conmovida.

No me esperaba ver a @Shakira llorar 😭😭😭 me movió mucho 😢😢 pero que hermoso que todo el estadio la apoyamos con gritos de ánimo! Te queremos muchísimo Shak! pic.twitter.com/Ivk1CBSutN — Daniel (@DaanyRazo) September 4, 2025

Al finalizar la canción, Shakira permaneció inmóvil por unos segundos y, al apagarse las luces, se retiró del escenario.

Publicidad

Con qué hombres han relacionado a Shakira tras su ruptura con Piqué

Tras su ruptura con Piqué, a Shakira la han relacionado con varios hombres muy famosos. El primero fue Lucien Laviscount, actor británico que interpreta a Alfie en 'Emily in Paris'. Más adelante se le vio muy cercana a Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, lo que desató rumores de romance. También fue vinculada al jugador de la NBA Jimmy Butler en 2023.

Publicidad

En 2024, la barranquillera llamó la atención en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al aparecer junto a Tom Cruise. Recientemente, algunos fans especularon sobre un posible vínculo con Alejandro Sanz, y en los últimos días volvió a ser vista junto a Antonio de la Rúa, quien fue su pareja entre 2000 y 2010.

Mira también: Aleks Syntek aseguró sentirse incómodo por coqueteos de Shakira: "Estaba mi esposa"

