Tensión entre Eleazar y Juan en el Desafío: “Si no puede controlar la ira, vaya y respire”

En este capítulo 76 del Desafío Siglo XXI, hubo varios momentos que llamaron la atención. Todo se dio en medio del Box Rojo, en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Omega tenía que enfrentarse con Gamma jugando fútbol. Para ello, dos participantes de cada equipo, quienes estaban unidos por una cuerda, debían intentar meter gol, pero sin usar las manos.

El momento más tenso de la noche ocurrió con la pareja de Eleazar-Katiuska y Juan-Mencho. Los cuatro estaban haciendo el mejor intento para no dejarse ganar, pero de un momento a otro los hombres tienen su primer roce.



Qué pasó entre Juan y Eleazar en la prueba del Desafío

Cuando intentan buscar la pelota, Juan empieza a decirle a Eleazar que le pegó con el codo, pero él lo niega. Posteriormente, el integrante de Gamma lo agarra por el cuello y el de Omega empieza a gritar 'juez', mientras tanto Katiuska empezó a decir: "no se pongan en esas".

En el minuto 24:57 del capítulo, Eleazar le dice a Juan que si él no puede controlar la ira "vaya y respire, ¿nos soltamos para que respire?". Unos segundos después, Juan le dice que él le pegó con el codo y las mujeres no dudan en continuar compitiendo.

Después, cuando todos estaban concentrados en el juego, Mencho agarra del cabello a Katiuska y ella se molesta demasiado. Por lo cual, le reclama, a lo que la mujer de Gamma le responde que ella ya le había pedido perdón y que recordara las veces que ella también se fue en su contra.



Luego, todos intentan ir por el palón para no dejarse ganar, pero es Eleazar quien logra hacer gol, aunque Mencho se había hecho en la cancha para no dejar pasarlo. Él juez confirmó que fue válido y por eso le dieron el punto a Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión