EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Tensión entre Eleazar y Juan en el Desafío: "Si no puede controlar la ira, vaya y respire"

Tensión entre Eleazar y Juan en el Desafío: “Si no puede controlar la ira, vaya y respire”

Mientras se estaba desarrollando la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, hubo un momento que dejó a todos muy sorprendidos y fue la pelea entre Mencho con Katiuska, además de Eleazar y Juan.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

