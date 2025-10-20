Estrategia de Potro en el 'Desafío' para desestabilizar a Omega; su equipo lo apoyó

En medio de la tensión que se vive en Gamma por ganar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Desafío Siglo XXI, empezaron a analizar cómo pueden hacer triunfar en cada uno de los Boxes Rojos. Precisamente, Potro dio su punto de vista y más de uno estuvo de acuerdo.

Qué dijo Potro de Omega en el Desafío

El participante indicó que una de las estrategias para desestabilizar al equipo contrario es cogerlos de las orejas, porque según él, esta técnica se utiliza mucho en aquel deporte. Frente a esto, Valentina estuvo de acuerdo y asimismo el resto, afirmó que se podría hacer.

Es de destacar que, Gamma viene de un ciclo, en el que ha ganado dos pruebas y tienen la fe de que saldrán victoriosos de esta en el Box Rojo. Han demostrado que tienen ganas de seguir luchando hasta el final, a pesar de estar en Playa Baja, lograron llegarse comida para tener fuerzas.

Hay que resaltar que, desde que empezó esta etapa de dos equipos, en la que Alpha bajó bandera, muchos se han sorprendido de la buena comunicación que hay en Omega. Se la han llevado muy bien y lo han demostrado en cada una de las pistas.



Han demostrado que son muy fuertes y que, aunque pierdan, estarán unidos para poder llegar a la final. Asimismo, en medio de esto aún se están creando alianzas y algunas se han roto. Por lo ejemplo, con el chaleco que llevó Yudisa a Katiuska, Zambrano, Leo y Eleazar afirmaron que le iban a responder a Gamma de la misma manera por romper ese pacto que había.

