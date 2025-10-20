En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Estrategia de Potro en el 'Desafío' para desestabilizar a Omega; su equipo lo apoyó

En Playa Baja, Potro empezó a hablar con todo su equipo, quienes afirmaron que quieren darla toda en el Box Rojo para evitar un chaleco más y así enviárselo a Omega.

