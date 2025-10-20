Aleja, que participó en el ‘Desafío’, reveló cuánto ganó en la lotería: “Me lo mecatié”

La misma exdesafiante se encargó de mostrarles en ese momento a sus seguidores, a través de una historia de Instagram, que estuvo muy cerca de ganarse 14.000 millones de pesos de la Lotería de Bogotá, cuando apostó por el número 5624 de la serie 207. La cifra ganadora fue 5628 de la serie 184.

Por acertar los primeros tres números, la exparticipante del ‘Desafío’, que dijo si le queda plata del premio del programa, se ganó una buena cantidad de dinero. Aunque en ese momento no contó cuánto obtuvo, en una conversación reciente con El Sentenciado, de Caracol, reveló que por ese acierto recibió seis millones de pesos.

“Fue casualidad. Esto sí lo podemos llamar suerte porque fue solo una vez que he comprado unos billeticos que jugaban con los últimos tres números de la lotería y me los gané. Seis milloncitos que a cualquiera le caen bien. Y me los mecatié”, declaró la caldense en el formato.

Cuánto ganó Aleja en el ‘Desafío’ y qué hizo con el dinero

La participante del 2023, que apareció en 'La Reina del Flow 2', obtuvo el premio mayor de 400 millones de pesos, luego de superar a Guajira en la prueba final de mujeres. Aleja contó en El Sentenciado que gastó su premio en lo que prometió: el apartamento y el carro de sus sueños, pero también le mejoró la casa a su abuela y le remodeló los muebles.