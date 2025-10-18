Aleja revela si le pidió a Guajira compartir el premio del 'Desafío', ¿ya gastó todo?

Alejandra Martínez, más conocida como Aleja, se coronó como la ganadora del Desafío The Box 2023 y desde entonces ha sido protagonista de varias polémicas, especialmente por los mensajes cruzados con Guajira en redes sociales.

Mira también: Aleja, ganadora del 'Desafío' 2023, apareció en 'La Reina del Flow 2' y pocos lo notaron



La campeona estuvo en El Sentenciado del Siglo para hablar el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, donde será host digital. En el programa recordó su paso por la Ciudad de las Cajas, dio su opinión sobre la temporada actual y aclaró rumores sobre su relación con Guajira.



Aleja respondió a Guajira por supuesta petición de dividir el premio

El tema surgió luego de que Guajira, en el programa Lo Más Viral (29 de junio de 2025), asegurara que antes de la final, Aleja le habría propuesto compartir el dinero del premio, sin importar quién ganara.

“Aleja estaba asustada, me mandó razones para que compartiéramos”, dijo la guajira, agregando que se negó porque estaba segura de su victoria y su orgullo no le permitió aceptar.



Ante esto, Aleja rompió el silencio y dio su versión: “Yo creo que hubo un teléfono roto, porque según escuché, la que quería compartir el premio era yo. Pero desde el principio dije que eso nunca iba a pasar, y eso nunca pasó. Si yo hubiera tenido miedo, le habría dicho eso, pero no estaba asustada”.

Publicidad

Además, aseguró que conocía muy bien el punto débil de su rival: “Ella es mentalmente muy débil, y yo por el contrario soy muy fuerte. Sabía a lo que iba, y si ganaba o perdía, se lo dejaba a Dios”.

Posteriormente, se le preguntó si había gastado el dinero que ganó, es decir, 400 millones de pesos, en lo que prometió ante los colombianos que siguen el programa y dijo: "Sí, soy culpable, invertí en la casa de mi abuela, le compré los muebles, me compré el apartamento y la camioneta de mis sueños".

Publicidad

Mira también: Ganadora del 'Desafío' dijo que perdió más de 30 millones de pesos por un mal negocio

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.