El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío está de vuelta: más extremo, más desafiante

Hay instantes que marcan un antes y un después. Momentos donde el cuerpo dice basta, pero la mente insiste una vez más. Donde no se trata de llegar al final, sino de cruzar esa línea que representa un nuevo comienzo. Este año, uno de esos momentos regresa con más fuerza que nunca: vuelve el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío.

Rexona Clinical presenta una nueva edición del icónico Reto 3X: más extremo, más intenso y más exigente. Una batalla diseñada para los que nunca retroceden, para quienes convierten el cansancio en fuerza y el sudor en gloria.



Una competencia que demuestra que los verdaderos guerreros siempre cuentan con la protección continua de Rexona Clinical, que ofrece 96 horas de resistencia contra la transpiración y el mal olor, brindando tres veces más protección y la confianza necesaria para ir siempre un paso más allá.

En su primera temporada, el Reto 3X debutó con un formato innovador que atrapó al público. Exparticipantes legendarios del Desafío como Madrid, Valkyria, Cifuentes, Naty Vargas, Cami López, Gago, Olímpico, Rapelo, Okendo y Criollo regresaron a competir en pruebas de calor, estrés y movimiento extremo. La audiencia tuvo un rol decisivo eligiendo quién merecía una segunda oportunidad, y al final, Rapelo y Madrid se coronaron campeones.

La segunda temporada duplicó la intensidad. Nuevos regresos, mayor exigencia física y emocional, y un formato aún más retador. Los espectadores reunieron a los mejores exparticipantes del Desafío 20 años: Karen, Gaspar, Flaca, Mai, Arandú, Yan, Francisco y Héctor lo dejaron todo en pruebas diseñadas para llevarlos al límite. Una vez más, Madrid y Rapelo conquistaron la victoria, esta vez con 25 millones de pesos en sus manos, consolidándose como campeones invictos.

¿Te perdiste las dos primeras temporadas del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío? Revive aquí los capítulos.

Ahora llega la tercera temporada, más desafiante que nunca. #ElReto3X2025 no solo evoluciona en la intensidad de sus pruebas, también se transforma en su formato, abriendo un nuevo capítulo que promete sorprender de principio a fin.

El Reto 3X no será solo una competencia física. Será una experiencia transformadora. Tres veces más desafiante, tres veces más retadora y con tres veces más razones para descubrir de qué estás hecho.

¿Estás listo para formar parte de esta historia? El momento es ahora. El Reto 3X Rexona Clinical está por comenzar. Espéralo muy pronto.