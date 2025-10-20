En vivo
Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Rata se hace barba en el ‘Desafío’ y lo comparan con Sensei, ¿le gusta?

Cuando empieza el capítulo 76, en Omega empiezan a molestar a Rata y lo transforman totalmente. Asimismo, Leo dijo que cuando Deisy lo vea, se va a enamorar por sus dientes blancos.

