Rata se hace barba en el ‘Desafío’ y lo comparan con Sensei, ¿le gusta?

Los participantes están dando lo mejor de sí para llegar a la final en el Desafío Siglo XXI. En medio de la tensión que sienten por siempre ganar las pruebas, buscan ese momento para relajarse y pensar en otras cosas. En este caso, en Omega las risas no faltaron antes del Box Rojo.

Cambio de look de Rata y lo comparan con Sensei

Precisamente, a Rata lo empezaron a molestar. Primero le dijeron que a él le faltaba una buena barba y luego le pusieron un papel para asemejar que tenía un diseño de sonrisa. Tras este hecho, Leo afirmó que si Deisy, exparticipante del Desafío, lo veía, se iba a enamorar de él.

Posteriormente, Rosa decide coger un lápiz para pintarle la cara y ponerle la respectiva barba. En ese momento, ella dice que él no necesita ninguna rinoplastia y que entre todos se reían, por el cambio de look que estaba teniendo. Cuando terminaron, Leo afirmó que se parecía a Sensei por lo diferente que se veía.

Después, Katiuska le dice que se quedara así hasta que Andrea Serna lo viera para ver si se confundía y lo llamaba como el ganador del Desafío The Box 2023. Segundos después, Rata se para y se mira al espejo y queda sorprendido por lo que está viendo. Él le preguntó a Rosa qué había hecho, tras esto, Eleazar le dice se la deje.

Es de recordar que, Sensei ya conocía desde hace un tiempo a Rata y han competido. Asimismo, afirmó que es el único que le ha ganado al integrante de Omega. Descubrió al participante como un hombre muy juicioso y como alguien que la tiene muy clara en el juego.

“Es muy dedicado y hace parte de mi equipo. Qué rico que me diga que es muy chévere competir con Sensei”, afirmó y tras esto, destacó a la Rata como un excelente competidor y que él siempre dirá esto de él, porque reconoce todo lo que ha hecho en el deporte.

