En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué pasó entre Katiuska y Mencho en el Box Rojo: VIDEO del fuerte roce con gritos

Qué pasó entre Katiuska y Mencho en el Box Rojo: VIDEO del fuerte roce con gritos

En el Box Rojo, Katiuska se molestó con Mencho por tomarla del pelo y ser más agresiva de lo que debería. La integrante de Gamma estalló con sus palabras y hubo tensión en el ambiente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad