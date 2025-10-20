Qué pasó entre Katiuska y Mencho en el Box Rojo: VIDEO del fuerte roce con gritos

En el capítulo 76 del Desafío Siglo XXI se vivieron momentos de tensión en el Box Rojo durante la prueba de contacto donde estaban en juego el Premio, el Castigo y el último chaleco para un hombre. Mencho y Katiuska protagonizaron uno de los momentos más llamativos e incluso hubo un fuerte intercambio de palabras y movimientos que para muchos fueron "bruscos" y pasaron los límites permitidos en la arena.



Qué pasó entre Mencho y Katiuska en el Box Rojo

Tras el momento en que Mencho quedó atrapada bajo sus contrincantes, pudo levantarse y al ver que la capitana de Omega iba a correr por el balón, decidió tomarla del pelo, por lo que ella reaccionó con evidente molestia y dijo: "Por el pelo no, Mencho, ¿qué te pasa?". Su rival no se quedó callada y le gritó enfurecida: "Disculpa, pero cuando tú me pegas, qué dices. ¿Qué te voy a soltar? Están metiendo duro. ¿No te pedí disculpas?"

