Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / De qué murió Roberto Alfonso Cañón: por un mareo lo llevaron a la clínica y no volvió a despertar

De qué murió Roberto Alfonso Cañón: por un mareo lo llevaron a la clínica y no volvió a despertar

Su familia nunca perdió la fe de volver a tenerlo con vida, por lo cual, siempre lo recuerdan por el legado que dejó en el mundo del deporte. Aunque los médicos hicieron lo posible, su cerebro no respondió.