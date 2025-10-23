En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Camilo, eliminado del 'Desafío', responde si finalmente le regalará la moto a Potro: Capítulo

Camilo, eliminado del 'Desafío', responde si finalmente le regalará la moto a Potro: Capítulo

Camilo, el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, estuvo en El Sentenciado respondiendo varias preguntas de su paso por el programa. Asimismo, habló de Katiuska, Zambrano y Potro.

