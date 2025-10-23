Camilo, eliminado del 'Desafío', responde si finalmente le regalará la moto a Potro: Capítulo

Recientemente, salió del Desafío Siglo XXI, Camilo, el participante que estuvo una larga temporada en Omega y luego hizo parte de Gamma. Él tuvo muy buena relación con sus compañeros en el equipo rosado.

Mira también: Con cuánta plata salieron Camilo y Grecia del 'Desafío': también se llevaron premios



En aquel escuadrón logró crear un vínculo muy fuerte con Potro, Juan y Katiuska. Fue hasta la reorganización de Omega y Gamma, cuando Alpha bajó la bandera, en la que tuvieron que separarse. La actual capitana del equipo no quedó con ninguno de ellos, pero la amistad que habían construido seguía intacta.



Camilo, del 'Desafío', revela qué pasará con la moto que ganó

En este sentido, empezaron a cuidarse entre ellos para no salir tan pronto del programa; sin embargo, Camilo, en medio de una prueba a Muerte en el Box Negro se tuvo que despedir de sus compañeros. Él le pidió a Katiuska que no dejara que Potro se fuera sin plata, porque no quiere que llegue con las manos vacías a su casa.

Ahora bien, en El Sentenciado estuvo Camilo y reveló detalles de esa moto que se ganó. Se especuló que él se la iba a dar a Potro, y por eso, ante las cámaras, confesó todo y reveló lo que realmente pasó.

Publicidad

"Habíamos acordado en todo Omega, que si Potro salía obviamente antes de que pasara lo que pasó, por el tema de que no tenía dinero, y salir sin nada sabiendo la historia de Potro. Como yo tenía mucha afinidad con él, le dije 'no estés cabizbajo, levanta ese ánimo, recuerda que tu niña te está viendo, tu esposa te está viendo y Colombia también", empezó expresando.

Publicidad

Mira también: Mamá de Camilo lo sorprendió en ditu y le agradeció gesto en su primer Desafío a Muerte

Posteriormente, indicó que siempre le quiso dar ánimos para salir adelante y que quería reunir una cantidad de plata para poder darle una mejor moto. Asimismo, reveló que no fue verdad que él le dijera que le iba a regalar el motorizado.

"Te están tomando como un ejemplo bacano de que si la vida te da duro, te estás levantando y guerreándola. Si estás preocupado por la moto, reunimos un dinero y te ayudamos a tener una buena moto. Pero que yo haya dicho que le iba a dar la moto, no tiene sentido, porque o, sino, en ese caso, yo no hubiese guerreado tanto. Yo le dije, yo voy a ganar esa moto por ti, te lo dedicaré a ti. Yo cuando gané lo celebré para él", puntualizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.