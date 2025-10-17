Homenaje a Gustavo Angarita en 'Día a Día': Iván Lalinde recordó cuando lo conoció

La industria del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Gustavo Angarita, el destacado actor que falleció en la noche del 16 de octubre luego de luchar contra un cáncer que, al parecer, había hecho metástasis. El intérprete de Aquiles Barraza había estado recluido en Cuidados Paliativos en la Clínica Colombia de Bogotá a inicios de 2025 por falta de nutrientes en su cuerpo, lo que había afectado su estado de salud.

'Día a Día' le rindió homenaje a Gustavo Angarita luego de su muerte

Fueron Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde los encargados de informar la noticia en la transmisión, recordando de esta forma los mejores años de su trayectoria, la cual inició en los años 60.



Lalinde aprovechó el espacio para contar cómo conoció a Angarita cuando estaba sembrando sus primeros pinos en la industria del entretenimiento, argumentando que siempre fue una persona que estaba abierta a hablar de arte y ayudar a quienes lo necesitaban.

"Una vez me dio una entrevista cuando yo fui reportero, cuando tenía que ir a las mega producciones de las que él hizo parte, siempre fue tan amable, serio, muy serio, pero muy concentrado en su trabajo, en su oficio. Además, me encantaba porque era como algo que él respondía al profesionalismo, yo sentía que por ejemplo él respetaba el oficio de los periodistas", mencionó en el programa.



Posteriormente, reflexionó sobre la importancia de ver con otra perspectiva la muerte, recordando que es la única certeza que cada persona tiene en su vida: "Tenemos que aprender como a celebrar esa partida, yo creo que hay que aprender a cambiar ese chip", mencionó.

Finalmente, los presentadores les extendieron sus más sentidas condolencias a sus seres queridos y les desearon mucha fuerza para poder enfrentar la pérdida.

Gustavo Angarita nació el 2 de septiembre de 1942 en Villavicencio y logró consolidarse como uno de los actores más destacados de Colombia gracias a su participación en producciones como 'Bolívar soy yo', 'Caballo viejo', 'La Estrategia', 'Bella Calamidades', entre otros. A lo largo de su carrera obtuvo dos Premios India Catalina y dos reconocimientos en los Premios TVyNovelas.