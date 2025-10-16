En vivo
La luz de mi vida
Caracol TV  / Actualidad  / Murió integrante original de la banda KISS a sus 74 años: esto se sabe

Murió integrante original de la banda KISS a sus 74 años: esto se sabe

Ace Frehley fue uno de los miembros fundadores de la agrupación estadounidense KISS y destacó por su rol como guitarrista. Falleció tras sufrir una hemorragia cerebral tras una reciente caída en su estudio.

