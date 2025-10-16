Murió integrante original de la banda KISS a sus 74 años: esto se sabe

Este 16 de octubre se confirmó en horas de la tarde se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley, cofundador y guitarrista principal de la legendaria banda de rock, KISS. Tenía 74 años. Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace formó la banda en 1973 y asumió el personaje de 'Space Ace' o 'Spaceman, el cual surgió por su afición por la astronomía.

Su familia emitió un comunicado, que fue difundido por la revista Variety explicando la causa de su deceso. "En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra (...) ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!", expresaron.

De qué murió Ace Frehley

El músico había sido hospitalizado recientemente tras sufrir una fuerte caída en el estudio, que derivó en una hemorragia cerebral y lo obligó a cancelar las fechas de su gira en 2025. Por ahora se espera un pronunciamiento oficial de parte de quienes fueron sus compañeros.



Cabe recordar que Ace Frehley estuvo con la banda durante sus épocas más importantes, pero se fue en 1982 para perseguir su carrera en solitario. Años después, se reincorporó cuando KISS se reunió en 1996 para una gira de reunión.