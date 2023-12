KISS se despidió definitivamente de los escenarios, pero su legado continúa como avatares virtuales

En una noche llena de emociones y nostalgia, la icónica banda de rock KISS se despidió de los escenarios en un espectacular concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. Miles de fanáticos se congregaron el 2 de diciembre para presenciar el histórico adiós de una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia de la música.

Con sus característicos trajes y una impresionante producción de efectos, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer ofrecieron una actuación que quedará grabada en la memoria de todos los presentes; en especial de los neoyorquinos, pues tocaron sus últimos acordes en la ciudad que los vio formarse en 1973.

El show de despedida estuvo lleno de clásicos atemporales como ‘I Was Made For Loving You’, ‘Rock and Roll All Nite’ y ‘Detroit Rock City', pirotecnia, solos de guitarra, batería, mensajes de nostalgia y la energía inigualable que ha mantenido a KISS a lo largo de sus cinco décadas de carrera.

Al finalizar el concierto, los miembros de la banda se ubicaron en el centro del escenario para agradecer a sus leales seguidores y expresar su gratitud por el apoyo a lo largo de los años. Hicieron su venia final y abandonaron el lugar; no obstante, para muchos que también veían la transmisión de este hecho histórico, surgió la inquietud de cuál sería el anuncio que realizarían; ya que en su página web se tenía una cuenta regresiva que anunciaba una “nueva era de Kiss”.

A la media noche se anunció por medio de sus redes sociales una sorprendente transformación en su carrera que les permitirá ser "inmortalizados".

Los músicos revelaron que continuarán su legado como avatares. La decisión de convertirse les brindará la oportunidad de seguir conectando con sus fanáticos de nuevas formas, explorando la tecnología de realidad virtual y brindando experiencias únicas e inmersivas.

"El futuro es emocionante, podremos seguir viviendo eternamente", fueron las palabras de Simmons en un video publicado en la cuenta oficial de KISS en Instagram.

Los avatares de los personajes 'Demon', 'Starchild', 'Catman' y 'Spaceman', álter egos de los músicos, fueron creados por Industrial Light & Magic, empresa del cineasta George Lucas que ha trabajado en 'Star Wars' anteriormente. Por el momento no es claro si realizarán conciertos de esta nueva forma.

Aunque el capítulo en los escenarios ha llegado a su fin, la leyenda de KISS continuará evolucionando en la era digital, prometiendo mantener viva la esencia del Rock 'n' Roll que los convirtió en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.