Iván Lalinde admitió que no le gustaba Karol G: esto lo hizo cambiar de opinión

'Día a Día' se unió a la alegría de muchos seguidores de Carolina Giraldo, Valentina Castro y Daniela Álvarez, las colombianas que dejaron en alto el nombre del país en Estados Unidos durante el Victoria's Secret Fashion Show que tuvo lugar el pasado 15 de octubre y que mostró una vez más que la belleza se representa sin importar edades, tallas o lugares de origen.

Durante la transmisión del programa, el presentador Ivan Lalinde les hizo una confesión a Catalina Gómez y Carlos Calero, pues admitió que se volvió fanático de la paisa hace poco tiempo.

"Yo debo decir que no me gustaba Karol G. Me parecía... No me gustaba. (La música) no, ni ella. Yo decía 'No me gusta para nada' y me enamoré de esa muchachita, o sea, estoy enamorado. Me sé las letras de las canciones, las pongo todo el día. A mí ese 'Tropicoqueta', ese álbum me parece impresionante. Mira, se me pone la piel de gallina", dijo visiblemente emocionado.

'Tropicoqueta' fue lanzado el 20 de junio de 2025 y cuenta con 20 canciones que explora géneros como el reguetón, el pop latino, la cumbia y vallenato. Además, se destacan colaboración con artistas de la talla de Feid, Greeicy y Marco Antonio Solís.

Posteriormente, el conductor del matutino aprovechó para enviarles un contundente mensaje a las mujeres que estaban conectadas para confiar en las capacidades de cada una independientemente del oficio que desarrollan en la actualidad.

"Mujeres, créanse el cuento, de verdad. Si están en su casa y si están pensando que les toca trapear, tender la cama y hacer el almuerzo, no, créanse el cuento porque ustedes son unas tesas", dijo en el programa.

Karol G se presentó en el desfile con lencería roja y un vestido de transparencia a tono que resaltó sus curvas. Asimismo, interpretó los exitosos temas musicales 'Ivonny bonita' y 'Latina foreva', que hacen parte de su más reciente álbum.

