En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Karol G en el Vaticano: unió su voz a la de Andrea Bocelli y mostró el poder latino

Karol G en el Vaticano: unió su voz a la de Andrea Bocelli y mostró el poder latino

'La Bichota', que ya había marcado historia al llenar cuatro noches el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, se convirtió ahora en la primera artista latina en cantar frente al papa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad