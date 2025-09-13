Karol G en el Vaticano: unió su voz a la de Andrea Bocelli y mostró el poder latino

¡Lo hizo de nuevo! Carolina Giraldo dejó el nombre de Colombia en alto al presentarse en la Plaza de San Pedro en el Vaticano en el marco del evento llamado Grace of the World 2025, que marcó el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana organizado por el Vaticano. A esta actividad también se presentaron Pharell Williams, Andrea Bocelli y John Legend, mostrando de esta forma lo mejor de su música y emocionando a miles de fanáticos.

Karol G sirvió outfit, sirvió vocals, increíble siempre mi reina 🥹🤍pic.twitter.com/hvGMnQL4Eq — Karol G España (@karolgesp_) September 13, 2025

Mira también: Karol G sorprendió con su show en la NFL de Brasil: presentación completa

El festival, que se produjo en el marco del año del Jubileo de la Esperanza, fue abierto al público y completamente gratuito. Además, se transmitió en diferentes plataformas digitales a partir de las 9:00 p.m. (hora local), y a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

Publicidad

Poco después, aprovechó para encontrarse con sus seguidores y tomarse fotos:

Karol G compartiendo con fans en el Vaticano luego del GFTW🥺



KAROL G AT GFTW

KAROL G EN EL VATICANO#GraceForTheWorld



pic.twitter.com/FY5Mji8TnJ — jai (@jairaamich) September 13, 2025

Bocelli fue el encargado de darle la bienvenida al escenario a la paisa para interpretar el exitoso tema musical 'Vivo por ella', en medio de una mágica velada que emocionó a los asistentes, quienes cantaron con sentimiento.

Publicidad

Es necesario mencionar que el pasado 5 de septiembre, la colombiana volvió a ser tendencia en las plataformas digitales al protagonizar el show del partido inaugural de la temporada de la NFL en la Arena Corinthians de São Paulo, en el que se enfrentó Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers.

Mira también: FOTO: Feid cumplió años y los celebró por todo lo alto, pero Karol G fue la gran ausente

Durante su paso por el escenario, encantó no solo con su voz, sino también con la puesta en escena, el traje que usó y el baile, los cuáles hacían alusión a su más reciente álbum 'Tropicoqueta', el cuál lanzó este 2025 como un homenaje a la música Latinoamericana, convirtiéndose en todo un éxito en cuestión de días.

Mira también: ¿Su propio Super Bowl? Karol G encabezará primer show de medio tiempo de NFL en Brasil