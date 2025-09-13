Greeicy dio show gratis en La Calle del Sabor de Cali: turistas, enamorados con su baile

Yeliana, segundo nombre de pila de la cantante colombiana, generó furor en las calles de Cali al aparecer públicamente y en compañía de Mike Bahía para grabar unas tomas que aparecerán en el videoclip de su canción 'Curándote'. La intérprete de 'A veces a besos', eligió La Calle del Sabor para bailar con los turistas y demostrar la cultura que caracteriza a su ciudad natal.

s"No puede se que vos no haz ido a La Calle del Sabor. Hay una canción que sale pronto y que dije 'bueno, si esta es La Calle del Sabor, creo que no hay mejor lugar que este para compartir'. No ha salido, así que vamos a estar grabando unas tomitas si nos lo permiten", se le escuchó decir en uno de los videos.

A Greeicy se le vio no solo bailando con la gente en la calle, cantando y tomándose fotos, sino que también la captaron mientras estaba demostrando su talento para los instrumentos musicales, subiendo de nivel la energía de esta destacada zona turística de la capital del Valle del Cauca.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la exentrenadora de La Voz Kids causa furor en redes sociales, pues fue viral al inicio de su gira 'Yeliana World Tour 2024' en donde apareció haciendo una coreografía sobre los escenarios que dejó a más de uno enamorado no solo por su soltura, sino también por su cuerpazo, fruto de su exigente rutina en el gimnasio y los hábitos saludables que ha adoptado por años.

Las reacciones ante su aparición pública no se han hecho esperar, pues de nuevo, muchos han asegurado que la joven es una de las mujeres más bellas de Colombia: "No puede ser, es como cuando faltas al colegio", "Caleños, hagamos un grupo para avisar este tipo de cosas", "Qué envidia, uno acá en la capital queriendo conocer Cali", "No salgo un viernes.... Y vea", "Greeicy es todo lo que está bien en esta vida", "Cuándo fue eso, santo Dios", son algunos de los mensajes que se destacan en redes como TikTok e Instagram.

