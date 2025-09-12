En vivo
La Venganza de Analía
LA VENGANZA DE ANALÍA

Encontronazo de Deisy y Leo en el Desafío: Eleazar sugiere "ponerla en su sitio"

Encontronazo de Deisy y Leo en el Desafío: Eleazar sugiere “ponerla en su sitio”

Se viven momentos tensos en Alpha por un choque entre Deisy, Leo y Eleazar. Al final, los dos hombres hablan de lo que pasó, pues creen que solo debe haber una voz líder.

