Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuánta plata se llevó Lucho del Desafío: CIFRA TOTAL y en qué la piensa gastar

Cuánta plata se llevó Lucho del Desafío: CIFRA TOTAL y en qué la piensa gastar

El exintegrante de Alpha salió de oficialmente de La Ciudad de las Cajas tras la eliminación de Gero. En exclusiva habló de su relación con Valentina y se sinceró acerca del dinero que sacó el programa.

