Cuánta plata se llevó Lucho del Desafío: CIFRA TOTAL y en qué la piensa gastar

Lucho se ha convertido en uno de los participantes del Desafío del Siglo XXI que más ha dado de qué hablar en las plataformas digitales no solo por su desempeño en el terreno de juego, sino por el protagonismo que tuvo en El Cubo de eliminados de ditu. Tras su salida de La Ciudad de las Cajas, el Súper Humano se pronunció acera de cómo piensa contarle a Valentina que ahora quiere estar solo y hasta destapó los beneficios económicos que obtuvo debido a su paso por el programa.

Mira también: Lucho reaccionó a la relación de Valentina con una mujer antes del Desafío



Cuánta plata se llevó Lucho del Desafío 2025

En medio de una transmisión en vivo para las redes de Caracol Televisión y el exitoso reality, el joven confesó que obtuvo la suma de 13 millones de pesos, la cual corresponde a todas las pruebas que ganó mientras estuvo en la casa Alpha. Respecto a lo que piensa hacer con esta suma de dinero, Lucho confesó que planea invertirlo en sus proyectos profesionales, haciendo énfasis en que, por el momento, está enfocado en su crecimiento laboral.



Mira la entrevista completa:

Mira también: Lucho confesó cómo le contará a Valentina lo que ocurrió en El Cubo del Desafío

"Invertirla en mi laboratorio dental que tengo en Barranquilla y sí, invertirla en cosas de la casa, del laboratorio", explicó.

Publicidad

Durante la misma entrevista, el exparticipante aprovechó para referirse a diferentes temas, entre ellos el giro que dio recientemente la competencia con la eliminación de Gero y la decisión que tomó Juan de intercambiar a Rata y Potro de equipo, asegurando de esta forma que la escuadra rosada es ahora una de las más fuertes.

Mira también: Lucho preguntó a Gero, amigo cercano de Valentina, por ella tras lo sucedido en El Cubo del Desafío

Publicidad

"Ahora mismo quedó muy fuerte, es candidato a ganar todas las pruebas, para mí. Tiene unos competidores muy fuertes: Rata, Katiuska, Camilo. Aunque Potro me parece mejor que Camilo y si yo hubiese estado en la posición de Juan, hubiese entregado a Camilo y me traigo a la Rata", expuso, no sin antes aclarar que él en realidad hubiera hecho ajustes en el grupo de las mujeres.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.