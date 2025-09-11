Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Apasionado beso de Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo en concierto de La Reina del Flow: VIDEO

Apasionado beso de Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo en concierto de La Reina del Flow: VIDEO

Los actores de La Reina del Flow se encuentran de gira musical en España. En frente de miles de admiradores, los jóvenes protagonizaron un momento que despertó rumores de posible reconciliación.

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo protagonizaron romántico beso en el concierto de La Reina del Flow.
Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo protagonizaron romántico beso en el concierto de La Reina del Flow.
Foto: Instagram @majovargas1 y @juan_manuel_restrepo_26
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:55 a. m.