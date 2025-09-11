Apasionado beso de Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo en concierto de La Reina del Flow: VIDEO

Los intérpretes de Yeimy y Charly (en la adolescencia) en La Reina del Flow causaron todo tipo de reacciones entre sus admiradores al darse un apasionado beso en medio de su gira de conciertos en España, país en donde la producción de Caracol Televisión ha tenido una gran acogida. Los jóvenes se encontraban terminando una de las canciones, cuando de pronto la actriz se le lanzó a su expareja sentimental para darle un beso en los labios.

Juan Manuel Restrepo, por su parte, no desaprovechó la oportunidad, pues terminó cargándola mientras sus otros compañeros, Juan Palau y Kevin Bury reaccionaban con buen sentido del humor ante el romántico gesto que estaban teniendo sobre el escenario. Es necesario mencionar que no hay confirmación verbal por parte de la pareja en la que señalen que se reconciliaron.



Sobre el concierto de La Reina del Flow

Sold out en el Movistar Arena de Madrid. Una de las plazas más exigentes de Europa se entregó al fenómeno de La Reina del Flow, con miles fans vibrando al ritmo de un show en vivo que llevó la historia de la pantalla al escenario. La noche tuvo un invitado especial: Omar Montes, referente del reguetón español, y parte de la próxima tercera temporada de la serie, que se unió al talento colombiano para encender aún más la fiesta.

Sobre el escenario, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), María José Vargas (Yeimy), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key) protagonizaron un espectáculo con un despliegue técnico arrollador: visuales de alto impacto, sonido demoledor y una puesta en escena acompañada por imágenes de la serie que revivieron los momentos más cumbre de la historia y contaron al público cómo empezó el flow.

Cada canción se convirtió en parte de un relato vivo, donde música e historia se fundieron en una sola experiencia. Los fans cantaron, junto al talento de la serie, todos los hits musicales que han conquistado seguidores a nivel global.

Con estas dos noches, Caracol Televisión, de la mano de Quireza Eventos, escribió un capítulo histórico en España: A Coruña y Madrid reunieron a fans de todo el continente europeo, que viajaron para compartir con el elenco los hits que han acompañado la trama durante dos temporadas. Muy pronto se anunciarán las próximas fechas de la gira en el resto del mundo.

