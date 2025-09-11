Carolina Cruz se pronunció tras la cirugía de su madre: "Debe llegar en ambulancia a la casa"

Carolina Cruz recientemente preocupó a sus seguidores no solo por su ausencia en el programa Día a Día, donde celebraron la unión marital de uno de sus integrantes en plena transmisión en vivo, sino porque se mostró a través de redes sociales en la clínica. La modelo explicó que se encontraba acompañando a su mamá, Luz María Osorio, en su proceso de recuperación debido a que se había sometido a una cirugía.

Mira también: Hijo de Carolina Cruz protagonizó emocionante momento junto a James Rodríguez: pocos lo notaron



Pese a que ambas confirmaron que afortunadamente todo había salido bien, Cruz reapareció en la noche del 10 de septiembre a revelar cuáles fueron las recomendaciones médicas, teniendo en cuenta que ya había sido dada de alta del hospital: "El protocolo de la clínica es que tiene que estar unos días con caminador, ella ya está caminando, aquí traigo el caminador y todas las cositas de ella, y que debe llegar en ambulancia a la casa", explicó.

Posteriormente, indicó que se había adelantado a la ambulancia para recibir a su progenitora en la casa con todo listo y que así no se complicara el proceso; además, agradeció la ayuda que le ha dado su pareja sentimental, Jamil Farah, pues se quedó con Luz María en todo el recorrido hasta la propiedad.

"Él es demasiado espectacular, siempre que lo necesitamos ahí está", concluyó la presentadora.

Publicidad

Mira también: “Era hora de partir”: Carolina Cruz y su mamá afrontan dolorosa pérdida

Llegada de Luz María Osorio a casa luego de su intervención quirúrgica. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina mostró poco después cómo fue recibida su madre por Matías y Salvador, quienes se mostraron emocionados y hasta se apresuraron a invitarla a jugar.



De qué operaron a la mamá de Carolina Cruz

La misma Luz María apareció en las historias de Instagram de la cuenta de su hija para dar un parte de tranquilidad respecto a su estado de salud. Según explicó, le reemplazaron la cadera izquierda, dado que la derecha ya había sometida a una intervención hace aproximadamente cuatro años. Con buen sentido del humor, la señora aseguró que iba a quedar como "una súper poderosa abuela biónica”.

Publicidad

Mira también: Carolina Cruz sorprendió a sus fans con nuevas fotos junto a su novio: derritió de amor

Luego de referirse sobre su recuperación, Osorio se tomó el tiempo de agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo de preguntar por cómo se encontraba y afirmó que daría lo mejor de sí para estar bien de nuevo y compartir con sus seres queridos.