Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuál hombre quedó eliminado del Desafio HOY: Impactante y reñida definición

Cuál hombre quedó eliminado del Desafio HOY: Impactante y reñida definición

Eleazar, Gio, Rata y Gero se enfrentaron en el Desafío a Muerte en el Box Negro en una prueba con una final de infarto. Un hombre logró una ventaja impactante.