La Venganza
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / A Valentina, del 'Desafío', la esperaba alguien especial en El Cubo tras su eliminación, ¿Lucho?

La exintegrante de Gamma quedó eliminada en el Box Negro junto a Eleazar, por lo que llegó directamente a El Cubo de Eliminados para descansar y esperar a salir de La Ciudad de las Cajas.

