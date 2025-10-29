A Valentina, del 'Desafío', la esperaba alguien especial en El Cubo tras su eliminación, ¿Lucho?

La girardoteña se convirtió en la más reciente eliminada del reality de los colombianos luego de enfrentarse a Mencho y Rosa, quien recibió el Chaleco de Sentencia al incumplir con la tarea de El Elegido este ciclo, que consistía en enviar a Omega a Playa Baja. La joven tuvo la oportunidad de ingresar a El Cubo de eliminados tras su derrota y encontrarse con una persona a la que le tomó mucho cariño mientras estuvieron en La Ciudad de las Cajas.

Valentina se reencontró con Manuela en el 'Desafío' 2025

Tan pronto cruzó la puerta en compañía de Eleazar, Valentina fue recibida con entusiasmo por Manuela, su gran amiga. Entre gritos y mucha emoción, la joven le dio la bienvenida, asegurando que le alegraba enormemente poderla ver, a pesar de las circunstancias en las que se presentó el hecho.



Luego de hablar un poco sobre la lesión de Juan que lo llevó a quedar fuera de la competencia y de conversar acerca del Desafío de Muerte, Manuela le ofreció comida a su compañera, demostrando de esta forma la camaradería que hay entre ambas.



La amistad de las jóvenes nació en la casa Alpha, más específicamente en la etapa de tres equipos. A pesar de que la emprendedora invertía gran parte de su tiempo en la relación con Lucho, también logró tener un vínculo estrecho con su colega. Fue de hecho cuando estuvo en Gamma que esta situación le pasó factura, pues quiso invitar a Manuela a la Suite ditu después de ganarse el Pato en la prueba y esto generó malestar en los naranjas, quienes argumentaron que estaba alimentando a los enemigos (Omega).

Antes de salir del formato, Valentina le reveló a Andrea Serna un breve resumen sobre cómo fue su paso por el programa: "Cuando llegué al día uno, yo miré a todos que se preguntaban qué deporte practicaban y yo decía 'Diosito, ¿será que me equivoqué de reality?', pero no, yo dije 'con toda, yo soy una mujer muy fuerte mentalmente' y hasta este ciclo demostré la persona que soy y lo mucho que tengo para demostrarle a Colombia", mencionó.

