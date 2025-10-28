Quién es la exnovia de Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Femenina ha demostrado en más de una oportunidad que está preparada para hacer vibrar a su fanáticos al darles la victoria en las competencias deportivas que enfrentan. Una de las jugadoras más destacadas es, de hecho, Linda Caicedo, la caleña de 20 años que actualmente se desempeña como delantera del Real Madrid F. C. de la Primera División en España.

Mira también: Ella es la pareja de Linda Caicedo, ¿hace parte de la Selección Colombia femenina?



Quién es la exnovia de Linda Caicedo

Se trata de Luisa Osorio, una joven que actualmente mantiene un perfil bajo en las plataformas digitales, pero que sigue sorprendido con su belleza. Ambas sostuvieron una relación que tuvo buena acogida entre la comunidad de la deportista, pero que llegó a su final en 2023 en medio de rumores de una posible infidelidad.



Esta conversación aumentó cuando Osorio activó una caja de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram, en donde le preguntaron cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar su relación sentimental, a lo que ella confesó con un filtro de cachos. Aunque no culpó directamente a nadie y tampoco mencionó nombres, señaló que ella habría sido la persona que resultó afectada en toda este situación: "¿Me lucen?", preguntó.



Mira también: Hijo de James Rodríguez cumplió seis años y así fue la fiesta, ¿Salomé no estuvo?



Quién es la actual novia de Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia

La pareja de la deportista es Valeria Herrera. Aunque trata de mantener su vida personal alejada del escarnio público, con frecuencia aparece en las redes sociales de Caicedo realizando coreografías, visitando lugares, viajando y demostrándose públicamente amor.

Publicidad

De hecho, en mayo de 2025, Linda se tomó su cuenta de TikTok, donde recoge más de dos millones de seguidores, para desearle un feliz cumpleaños a su compañera de vida junto a un tierno video.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro no solo el día en que llegaste al mundo, sino también el privilegio de tenerte en mi vida. Eres una persona increíble, llena de luz, de bondad, de alegría. Tu risa tiene el poder de levantar cualquier ánimo, y tu presencia hace que todo sea mejor. No solo iluminas mis días, sino también los de todos los que te conocen (...) Te amo 🤍", fue una parte del mensaje que le dedicó.

Publicidad

Mira también: James Rodríguez y David Ospina protagonizaron divertido baile con sus hijos, ¿cómo les fue?