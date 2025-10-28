En vivo
Rosa resultó ser la Elegida en el 'Desafío' y Juan, sin querer, ayudó a que no cumpliera la tarea

Esta noche todos los participantes quedaron impactados al conocer a El Elegido en el Desafío. Precisamente, cuando Andrea Serna preguntó por quién era, ninguno dijo nada y un participante pasó al frente.

