Rosa resultó ser la Elegida en el 'Desafío' y Juan, sin querer, ayudó a que no cumpliera la tarea

En este capítulo 82 del Desafío, los participantes tienen los sentimientos a flor de piel. Precisamente esta noche tendrán que despedirse de dos de ellos, por lo cual, les están enviando las mejores energías para darla toda en el Box Negro. Antes de la prueba, Andrea Serna reunió a todos en la pista para descubrir a El Elegido

Quién fue la Elegida del capítulo del Desafío

Antes de que la persona se revelara, la presentadora primero preguntó si alguien tenía conocimiento de quién podía ser, pero ninguno dijo nada. Minutos después, Rosa va al frente e indica que su misión era enviar a Omega a Playa Baja. Al no cumplir la indicación, se tuvo que poner el chaleco y, por ende, ir a Muerte. Eso quiere que, ahora, Rosa se enfrentará con Valentina y Mencho, las sentenciadas durante este ciclo 15.



Qué tiene que ver Juan en El Elegido

Como la tarea que tenía Rosa era hacer perder a su equipo en la pista de aire, no lo logró porque Juan se lesionó en el Box Blanco. Por lo cual, a él se le complicó realizar la pista, aunque recibió todo el apoyo de su equipo. Tras este hecho, él tuvo que recibir atención médica para revisarlo muy bien.

Ahora, las tres mujeres tendrán que darlo todo en la pista para poder quedar en el top 10 de los mejores del Desafío. No puedes perder ningún capítulo de aquí en adelante y saber detalles de lo que pasará con cada uno de ellos.

