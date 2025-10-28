En vivo
La Influencer
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Natalia, del 'Desafío' 2023, perdió "un hijo" y su novio la sorprendió con nueva mascota

La Súper Humana anunció en mayo de 2025 la muerte de Bailey, la mascota que visitó La Ciudad de las Cajas para darle fuerza en el Ciclo Dorado del reality que se emitió en 2024.

Natalia, del 'Desafío XXI', fue sorprendida por Vallejo 777 con nueva mascota.
Foto: Caracol Televisión y @vallejo777.co y @nataliarincon22
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

