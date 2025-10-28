Natalia, del 'Desafío' 2023, perdió "un hijo" y su novio la sorprendió con nueva mascota

La exintegrante del Equipo Tino en el reality de los colombianos 2024 enfrentó una de las pérdidas más dolorosas de su vida a inicios de 2025. Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, anunció que había muerto su perrito, de quien presumió en repetidas ocasiones cuando hablaba frente a las cámaras de Caracol Televisión.

"Es difícil de creer y de asimilar, no sé como expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste. 💔 No lo creo y solo me pregunto ¿Es en serio que no volveremos a dar un paseo? ¿No me volverás a poner tu cabecita para que te consienta? 😔", escribió junto a un video en el que se le observaba jugando con su mascota.

Lo cierto es que el pasado 25 de octubre, la joven fue sorprendida por su pareja sentimental, Vallejo 777. El cantante preparó una cena especial para ella, por lo que la condujo con los ojos vendados hasta un romántico lugar que estaba decorado con flores, luces y corazones. Luego de conversar un rato sobre cómo el artista había hecho para preparar este encuentro sin ser descubierto, le pidió que se pusiera de pie en la mesa y se tapara de nuevo los ojos para entregarle el regalo más esperado de la noche.



Cuando la deportista se quitó la venda, no solo encontró a su novio sosteniendo un ramo de flores, sino que también vio una cabrita, detalle que la tomó completamente por sorpresa: "Ay, yo nunca había tocado una cabra", dijo emocionada.

Según explicaron, la nueva integrante del hogar llevará por nombre Salomé; sin embargo, no revelaron detalles sobre dónde vivirá.

"Les juro que no estaba lista para esto… 😭💜", escribió junto al video que ya recoge más de dos millones de visualizaciones en Instagram y múltiples mensajes de felicitaciones por parte de los usuarios de Internet en donde resaltan la química que tienen como pareja.

