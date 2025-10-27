Juan aclara si estaría dispuesto a tener algo con Valentina fuera del 'Desafío'

El modelo paisa, segundo participante eliminado por una lesión, recordó los momentos más llamativos de su paso por el programa, donde integró tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, y aclaró los rumores que lo vincularon sentimentalmente con varias competidoras.

Sobre su relación con Valentina, Juan explicó que todo fue una buena amistad y que las actitudes de la girardoteña correspondían simplemente a su forma de ser:



“No, pues ya éramos poquitos en el equipo. Yo siento que esa es la forma de ser de ella: cuando no era encima de mí, era encima de Potro, y ahora que veo redes, era igual con Leo… Entonces, es como la forma de ser de ella. No le vi malicia a nada de eso. La verdad, de mi parte no. No sé ella, pero no creo”. Además, fue enfático en que respeta la historia sentimental de Valentina con Lucho, su expareja dentro del Desafío: “¡Bendito! Ella tiene su vaina con Lucho, y yo respeto ahí. No la he visto con otros ojos”.

Juan habla sobre Yudisa y explica por qué besó a Manuela

El exparticipante también se refirió al intento de beso de Yudisa, y contó que trató de frenar la situación pidiéndole ayuda a sus compañeras:

“Le dije a Kati: ‘Ey, ustedes son mujeres, frénela, porque acá no va a suceder nada. Yo vine acá a competir’. Pero ella siguió para adelante. Incluso creí que era la Elegida”, confesó entre risas.



Respecto al beso con Manuela, aclaró que no tuvo ningún trasfondo romántico: “Creo que fue por la dinámica que hizo Mafe en ese momento, todo el mundo con la bulla. No pasa nada, hasta ahí. En realidad tuvimos una amistad bacana en Alpha, pero nunca hablamos ni cruzamos ninguna línea. Parcera también”.

Durante la entrevista en El Sentenciado del Siglo, Juan también habló sobre la “traición” que vivió Potro, sus roces con Eleazar, y la estrecha amistad que construyó con Katiuska, a quien considera una de las personas más valiosas del reality.

Como parte de un reto de la entrevista, también mostró una foto junto a su exnovia Luisa Sanmiguel, exparticipante del Desafío XX, con quien vivió durante dos años, revelando que mantienen una buena relación pese al tiempo y la distancia.

Finalmente, recibió una emotiva sorpresa de sus seres queridos y no pudo contener las lágrimas al recordar el momento más doloroso que ha vivido: la pérdida de su abuelo, un hecho que marcó profundamente su vida.

