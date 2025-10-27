En vivo
También Caerás
Desafío Siglo XXI

Juan aclara si estaría dispuesto a tener algo con Valentina fuera del 'Desafío'

Juan, eliminado del Desafío Siglo XXI tras una lesión en el Box Blanco, se sincera sobre la cercanía que tuvo con Valentina cuando ambos eran parte de Gamma, una relación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

