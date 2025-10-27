¿Por qué terminaron Juan y Luisa, exparticipantes del 'Desafío'? Entrevista despertó sospechas

El entrenador fitness se convirtió en el más reciente eliminado del reality de los colombianos luego del equipo médico determinara que no podría seguir compitiendo en el terreno de juego debido a la lesión que presentó en el dedo de la mano mientras estaba en pleno Box Blanco. El Súper Humano concedió una entrevista para La Red donde se sinceró acerca de su adicción al alcohol y cómo esto le impidió despedirse de su abuelo antes de fallecer.

Durante el encuentro, Juan también reveló que el trago afectó dos de las relaciones de pareja que ha sostenido, lo que generó curiosidad entre sus seguidores teniendo en cuenta que confirmó en la Suite de ditu que fue pareja de Luisa, exparticipante del 'Desafío' 2024 y refuerzo de Alejo en el Ciclo Dorado.

"Me desordené también mucho con las mujeres, no tenía estabilidad con ninguna, no me hallaba con ninguna. He tenido dos noviazgos relativamente larguitos que también... El primero lo dañé por el mismo tema del trago y en el segundo también tuvo que ver un poquito el trago en haber terminado esa relación", comentó, añadiendo que no tiene dependencia a otras sutancias.

Es necesario mencionar que el modelo nunca se refirió directamente a la exseñorita Cesar, por lo que sus fanáticos tendrán que esperar a conocer la versión de los hechos que ellos mismos emitan a través de redes sociales.



La apuesta que Juan hizo con Katiuska sobre su exnovia Luisa, en el 'Desafío'

Mientras compartieron en la Suite ditu durante la etapa de dos equipos, el Súper Humano apostó un millón de pesos si no regresaba con la joven en un corto periodo de tiempo.

"Si pasa un mes después de que salga del 'Desafío' y yo no he vuelto con ella, me debe un millón de pesos", le dijo a la líder de los rosados. Aunque su compañera aceptó el trato, añadió que no esperaría solo un mes, sino que debían ser tres meses.

