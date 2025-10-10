Juan también fue novio de Luisa, del 'Desafío': hizo una apuesta con Katiuska sobre su ex

El Súper Humano se sinceró sobre la relación que sostuvo con el refuerzo de Alejo en el Ciclo Dorado del Desafío 2024 y la expareja de Marlon en la misma edición mientras estuvo compartiendo con la capitana de Omega (2025) en la Suite ditu. Según explicó, conoció a la joven desde antes de que se lanzara a la fama, pues la acompañó en sus entrenamientos y fue una figura clave en su progreso deportivo.

"Yo, honestamente, no pensé que Lu fuera a llegar tan lejos (...) O sea, porque obviamente yo la entrenaba a ella y Luisa desde que yo la empecé a entrenar Luisa mejoró demasiado", comentó mientras la líder de los rosados la comparaba con Tina, asegurando que tuvo un buen progreso durante la competencia.

Juan le hizo una promesa a Katiuska en el 'Desafío' sobre Luisa

El Súper Humano aprovechó la oportunidad para apostar con su entrañable amiga que no regresará con su ex poco después de salir oficialmente de La Ciudad de las Cajas. Aunque Katiuska estuvo de acuerdo con la promesa, pidió que aumentara el periodo de tiempo que su colega había planteado inicialmente.



"Si pasa un mes después de que salga del Desafío y yo no he vuelto con ella, me debe un millón de pesos", dijo, a lo que su compañera respondió: "No, un mes no. Tres meses si vuelves. Tres meses y un millón", dijo.

Esto le pareció demasiado tiempo al competidor, por lo que muchos especularon que quizás su objetivo es darse una nueva oportunidad en el amor con la exdesafiante.

Es necesario mencionar que Juan se ha posicionado como uno de los hombres más atractivos de la competencia, llamando la atención de mujeres como Manuela, Yudisa y, por otro lado, de Campanita, quien no dudó en reaccionar en redes sociales al video: "Yo deseo la suerte de mi amiga en algún momento de mi vida 🥰".

