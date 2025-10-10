Isa, del 'Desafío', ya se habría olvidado de Zambrano: por este video dicen que está con Santi

La modelo fitness y el deportista olímpico se convirtieron en una de las parejas más memorables del programa de Caracol Televisión gracias a la química que tuvieron durante los primeros capítulos. A pesar de que la joven se despidió pronto de La Ciudad de las Cajas, prometió esperar pacientemente a que su compañero saliera de competencia para darse una oportunidad y determinar si podrían iniciar una relación.

Sin embargo, esto cambió recientemente, pues el deportista no solo demostró públicamente su interés en Grecia, sino que también ha mantenido una relación más estrecha con Katiuska, quien decidió sacar provecho de esta situación.

Lo cierto es que recientemente, la joven apareció en su cuenta de TikTok con un video que dividió opiniones. En la grabación se le ve cantando parte del exitoso tema musical 'Lo que tú necesitas' mientras está en el gimnasio y es abrazada por un misterioso hombre.

¿Isa y Santi, del Desafío, están saliendo?

Gracias a las reacciones de los usuarios, se pudieron conocer algunas pistas de quién podría ser el enigmático hombre, pues en la única parte del cuerpo que se le (el brazo) tiene un tatuaje de rosas y lleva un reloj inteligente. Con esta información, varias personas se remitieron a las redes sociales de CJ, a quien Isa le dio un beso en plena transmisión de ditu, y también al perfil de Santi.



Aunque no se sabe a ciencia cierta quién es el sujeto, muchos ya hicieron sus apuestas sobre el Súper Humano que se ganó el título de 'El novio de Colombia' gracias a su paso por la edición del 2024.

Santi, del 'Desafío' 2024, sería el hombre que acompaña a Isa en la publicación. Foto: TikTok @yurioficial

"Muchachas, es Santi del Desafío 2024, ya investigué, yo no soy chismosa, pero ajá, me mataba la curiosidad", escribió una fanática que agregó también una foto del exdesafiante en donde se le ve presumiendo de un tatuaje bastante parecido y llevando un reloj del mismo color.

