Familia de B- King hizo importante petición y acusó a gente de "apropiarse de su historia"

Casi un mes después de la desaparición y muerte de Bayron Sánchez, Stefanía Agudelo volvió a aparecer en sus redes sociales para hacer una importante solicitud. En medio de un comunicado oficial, agradeció inicialmente el apoyo de sus seguidores y la cobertura que le han dado los medios de comunicación al tema; sin embargo, también aprovechó el espacio para hacer pedir que las personas que están tergiversando la figura del joven se abstengan de seguir haciéndolo.

Familia de B- King publica comunicado a la opinión pública. Foto: Instagram @stefania_agudeloo

"Acudimos a ustedes para pedir de manera respetuosa que no se permita que la memoria de Bayron sea usada como herramienta para intereses ajenos al respeto, la verdad o el duelo. Algunas entrevistas recientes difundidas ampliamente, han sido muy difíciles de ver para nosotras, especialmente cuando se presentan afirmaciones que desdibujan quién fue Bayron en vida o que buscan visibilidad personal instrumentalizando la noticia de su muerte", se lee en una parte del documento.

Posteriormente, aseguraron que no estaban pronunciándose desdela rabia, sino añadieron que estaban enfrentando aún el duelo y que únicamente están clamando por respeto a la memoria del intérprete de 'Talismán'.



¿Familia de B- King lanzó indirecta para Marcela Reyes?

El pasado 4 de octubre, se conocieron algunas entrevistas que ofreció Marcela Reyes para los programas La Red y el podcast 'Más allá del silencio', en donde se defendió de las acusaciones que ha recibido en redes sociales por presuntamente estar vinculada con la muerte de su expareja. De acuerdo con su versión, la denuncia pública que hizo Sánchez en redes fue resuelta de manera privada, pues ambos se disculparon por lo sucedido.

Asimismo, Marcela le contó a Rafael Poveda el motivo por el que terminó la relación. Aunque no quiso entrar en mayores detalles por respeto al artista, afirmó que él estaba consumiendo sustancias, por lo que le pidió entrar a rehabilitación y así continuar con su proyecto de vida juntos, a lo que él se negó. Asimismo, les respondió a quienes la juzgaron por "no dejar brillar a Bayron", señalando que ella llegó incluso a hacerlo partícipe de varios de sus negocios sin importar la pérdida que llegó a tener por malas decisiones que ella misma tomó en el proceso.

