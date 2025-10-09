Qué le pasó a Yuri Buenaventura y por qué terminó llorando en plena transmisión de 'Día a Día'

El cantante colombiano protagonizó un conmovedor momento en el set del programa matutino luego de empezara a hablar sobre los momentos de su vida en donde ha tenido que ser resiliente, pues trajo a colación la relación que sostiene con doña Mery, su madre de 85 años. Según explicó, su canción 'Madre' tiene un gran significado en su vida, pues es un homenaje para las mujeres colombianas que han sacado adelante a sus hijos a pesar de las crisis que ha enfrentado el país.

"Es que a la madre colombiana le toca fuerte, a todas las madres de Colombia un beso muy grande, a su lucha y a la manera en la que nos educan con esa dignidad, nos hacen gente buena", explicó con voz entrecortada.

Luego de limpiarse las lágrimas, recordó que fue cuando regresó de su primer viaje a Francia que se prometió a sí mismo cumplir a cabalidad con su rol de hijo y cuidar de su mamá, por lo que no desaprovechó la oportunidad para señalar que su progenitora lo estaba viendo en la transmisión del episodio.

Yuri Buenaventura hizo la canción de 'Escobar, el patrón del mal'

El artista obtuvo un Premio India Catalina por ser la Mejor Banda Sonora en 2013 gracias a su participación en la serie 'Escobar, el patrón del mal'. Según explicó, la creación de este proyecto tardó aproximadamente dos años, mismo lapso en el que los productores y directores se reunieron con el elenco para crear esta historia que fue replicada en más países.



Luego de escuchar de nuevo su canción y de recordar el tema 'El guerrero', que también les permitió a los presentadores recordar a Miguel Uribe, el cantante, al borde del llanto, hizo un importante llamado a la reconciliación y también a aprender a los errores para no repetirlos.

Finalmente, habló sobre el sold out en el concierto que ofrecerá el sábado 8 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Teatro Colsubsidio e invitó a sus seguidores a disfrutar de su nuevo álbum 'Ámame'.

