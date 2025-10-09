Nuevo comunicado de la salud de Zion, luego de accidente: “Dios tiene el control”

El mundo del reguetón y los seguidores de Zion estuvo en alerta el martes 7 de octubre, cuando se informó que el artista, cuyo verdadero nombre es Félix Gerardo Ortiz Torres, sufrió un accidente y se encontraba hospitalizado y bajo pronóstico reservado.

Lea también: Cantante aseguró que estuvo con Nataly Umaña mientras seguía casada: "Sentí como una traición"



El equipo de trabajo del reguetonero de 44 años les agradeció a los fanáticos por las oraciones y el cariño manifestado en ese difícil momento y solicitó ser respetuosos con la familia y tener paciencia. Asimismo, indicó que todas las novedades sobre la salud del exintegrante del dúo Zion & Lennox serían informadas a través de las cuentas oficiales del artista.



Cómo sigue Zion, luego de accidente por el que está hospitalizado

En un nuevo comunicado se informó que el reguetonero está "recuperándose favorablemente" y espera estar totalmente sano para cumplir con sus compromisos y seguir trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum. "Confía plenamente en que Dios tiene el control", se lee en la publicación.

"A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca", agrega el comunicado firmado por Baby Records Inc y Nu Form Management.

Publicidad

Por qué Zion y Lennox se separaron

El dúo de reguetón decidió tomar caminos separados, luego de 20 años de carrera artística juntos, porque Zion tenía el deseo de sacar su propia música y empezar su proyecto como solista.

Aunque la decisión cayó como balde de agua fría a los fanáticos, muchos de ellos aceptaron la decisión del puertorriqueño y lo han apoyado en su carrera. Lennox, por su parte, también continúa haciendo música y presentaciones.