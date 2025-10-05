Cantante aseguró que estuvo con Nataly Umaña mientras seguía casada: "Sentí como una traición"

Ante las cámaras de La Red, el cantante italiano Markiller, se refirió a su llegada a Colombia. Exactamente, aterrizó en Medellín, donde un empresario le habría ofrecido invertir en su carrera musical y darle un apartamento; sin embargo, según el artista, las intenciones de aquel hombre eran muy diferentes.

Qué le pasó a Markiller en Colombia

"Solamente por aprovecharse que yo salía mucho con modelos y actrices, entonces él quería estar en ese medio. De un día para otro, nosotros dejamos de hablar, porque él me estaba como que acosando, porque creo que yo le gustaba y yo no le prestaba atención. Él se molestó y me sacó de la casa de Medellín, y como yo no le prestaba atención en cosas sentimentales, porque a mí me gustan las mujeres, y me dejó tirado en la calle", afirmó.



Además, él asegura que durante un tiempo le tocó vivir en la casa de un amigo en Bello, Antioquia. Cuando los vuelos se reanudaron, tras la pandemia del Covid-19, él tomó un avión y se regresó a su país en Europa.

Qué dijo Markiller de Nataly Umaña

En el 2023 decidió volver a Colombia y fue ahí cuando conoció a Nataly Umaña cuando ella aún estaba casada con Alejandro Estrada. "Yo la conocí a ella y yo pensaba que era soltera. Disfrutamos Medellín", expresó. Tras esto, el periodista le pregunta si tuvo una relación con la actriz, y él afirma que sí, pero que fue de pocas semanas.



"No me había dicho que era comprometida, sentí como una traición. Me sentí un poco mal, porque podía decírmelo. A mí me gusta la sinceridad antes que todo", añadió. Posteriormente, confesó que está saliendo con Mafe Walker, la mujer que dice poder hablar con seres que no son de este planeta tierra.

En La Red también la entrevistaron y ella indicó que se está abriendo al corazón para tener experiencias únicas con este hombre italiano. Él indicó que están dejando que todo fluya para ver si sucede algo lindo entre los dos. ¿Qué pasará entre esta nueva pareja que está creando?

