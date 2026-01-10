Publicidad

Cuántos años tiene Deisy, del 'Desafío': Gio y Yudisa celebraron su cumpleaños

A solo dos días del regreso del Desafío Siglo XXI, Deisy festejó su cumpleaños y su equipo reunió los mensajes y publicaciones dedicados a esta fecha especial, destacándose el de Yudisa y Gio.

Deisy, del 'Desafío', cumplió años: Yudisa y Gio la felicitaron con tiernos mensajes

A tan solo dos días del regreso del 'Desafío Siglo XXI', Deisy celebró un año más de vida y su equipo compartió en redes sociales todas esas publicaciones que hicieron por este día tan importante.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
