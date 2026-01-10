Deisy, del 'Desafío', cumplió años: Yudisa y Gio la felicitaron con tiernos mensajes

Deisy ha sorprendido por su gran rendimiento en el Desafío Siglo XXI. La deportista volvió al reality para hacer dupla con Potro y destacarse en la Ciudad de las Cajas. Ahora bien, a dos días del estreno, celebró sus 23 años y recibió mensajes de una exparticipante y otro competidor.

Qué le dijeron Gio y Yudisa a Deisy, del 'Desafío', por su cumpleaños

Por una parte, Gio le dijo. "Feliz cumpleaños a esta maravillosa mujer" junto a una foto, en ella está dándolo todo en la pista. Posteriormente, Yudisa subió un video de las dos bailando al ritmo de la salsa con sus trajes deportivos y con el siguiente texto. "Esta mujer es una guerrera, Te amo".



Qué ha pasado en el 'Desafío 2025'

El capítulo 111, emitido el 12 de diciembre de 2025, marcó el último episodio antes de la pausa y estuvo cargado de tensión con la realización del Desafío Millonario. En esta prueba, los equipos Gamma y Neos se enfrentaron en un circuito de alta exigencia que combinó fuerza, coordinación y puntería, al movilizar una pesada esfera de acero mediante un carro de madera y superar varios relevos.





Finalmente, Gamma se quedó con la victoria, imponiéndose gracias a una mejor comunicación y ejecución estratégica, cerrando el año con ventaja y dejando el ambiente listo para un regreso cargado de emociones.

Cuándo regresa el Desafío Siglo XXI

El Desafío Siglo XXI vuelve a la pantalla tras su pausa con un episodio que promete subir la tensión en la competencia. El reality retoma emisiones el lunes festivo 12 de enero de 2026, a partir de las 8:00 de la noche, cuando los equipos regresarán a la arena para definir su rumbo en esta decisiva etapa del juego.

La expectativa crece entre los seguidores del Desafío Siglo XXI ante lo que ocurrirá con Gamma y Neos en el regreso de la competencia. Ambos equipos vuelven con energías renovadas y objetivos claros, lo que anticipa pruebas intensas, decisiones estratégicas y un nuevo capítulo decisivo en la lucha por avanzar hacia la final.

