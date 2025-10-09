Cuándo pelean Andrea Valdiri y Yina Calderón en evento de Westcol: La Segura hizo apuesta

Cada vez está más cerca la pelea de la bailarina y la empresaria de keratinas; por lo que diferentes creadores de contenido y fanáticos han hecho sus apuestas en las plataformas digitales. Una de ellas, de hecho, fue La Segura, quien publicó un video en su cuenta oficial de Instagram respaldando a 'La Valdiri' teniendo en cuenta las discusiones que ha tenido con su colega en redes sociales.

"Valdiri, por ti, por mí, por todos", escribió en un video que ya recoge más de 900 mil 'me gusta'.



Cuándo pelean Andrea Valdiri y Yina Calderón en evento de Westcol

La actividad tendrá lugar este sábado 18 de octubre en el Coliseo Med Plus de Bogotá en el marco del Stream Fighters 4. De hecho, también se enfrentarán otras figuras públicas de la talla de Karina García, Karely Ruiz, Shelao, Belosmaki, Cristorata, Mica Ybañez, The Nino, Joaquín Pérez y May Osorio.



"Ellos no vinieron a hablar… Vinieron a pelear. 🥊6 combates. 12 peleadores", es el mensaje que se lee en la publicación realizada en la página oficial del evento.

Es necesario mencionar a mediados de 2025, las dos influenciadoras se reunieron con Westcol para confirmar su participación en la pelea que contará con tres rounds. Allí, ambas tuvieron la oportunidad de decirse públicamente la opinión que tienen sobre la otra y hasta prometieron dar un espectáculo digno de recordar para los espectadores.

"Por favor la ambulancia del estadio esté cerca del lado de ella porque la paliza que te voy a meter va a ser tan grande (...) Mira cómo te controlo. Eso, altérate más, mi amor, me encanta", le dijo la barranquillera a su compañera.



Dónde ver la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Los interesados en disfrutar de esta contienda deportiva deberán asistir al evento en Bogotá o, en su defecto, podrán conectarse al en vivo que será transmitido en Kick, más específicamente en el perfil de Westcol. Es necesario mencionar que los fragmentos más importantes de cada enfrentamiento son publicados posteriormente en el canal de YouTube WestCOL Exclusive, donde los fanáticos también pueden encontrar las otras peleas que han protagonizado diversas figuras públicas.