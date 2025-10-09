Participantes del Desafío que perdieron dientes en el reality: Rosa no ha sido la única "mueca"

Desde que se lanzó la primera edición del reality de los colombianos, los seguidores han sido testigos de la complejidad de las pruebas, la importancia de la fuerza mental y la perseverancia en el terreno de juego. Debido a la carga deportiva del programa, algunos participantes han tenido accidentes como fracturas, pero también hay quienes han sufrido lesiones menores cómo pérdidas dentales. Te contamos acá.

Rosa perdió parte de su diente en el 'Desafío 2025'

A pesar de que este incidente no ocurrió en el terreno de juego, la competidora se llevó una gran susto. Todo ocurrió cuando se encontraba en la casa Omega después de recibir el servicio de correspondencia. La joven escuchó un ruido anormal y, cuando se percató de lo sucedido, les contó a Zambrano y Leo que se había partido el diente.



El hecho fue tomado con buen sentido del humor, pues incluso se comparó con Suso, el icónico presentador de The Suso's Show.



Dickson sufrió una fractura dental en el 'Desafío 2024'

Dickson se llevó una gran molestia con las mujeres de Omega luego de un Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Rojo, pues la contienda fue tan intensa que sufrió un daño en su dentadura. La noticia la dio a conocer en la casa Beta, por lo que Yoifer y Glock se apresuraron a revisarla. Luego de analizar muy bien sus dientes, llegaron a la conclusión de que la grieta no era muy visible.



Dickson se partió un diente en el capítulo 74 del Desafío 2024. Foto: Caracol Televisión.

A Ángela, del 'Desafío 2021', se le aflojó un diente

Durante una de las pruebas del segundo ciclo, Ángela sufrió un duro golpe en la boca, lo que la llevó a requerir la ayuda de los paramédicos de La Ciudad de las Cajas. De acuerdo con el parte de salud, un diente se le aflojó y corría el riesgo de perderlo completamente, por lo que en las siguientes pruebas tuvo que usar un protector bucal.

