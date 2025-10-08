Sensei destapa con cuál ganadora del Desafío le gustaría enfrentarse: "La más completa"

Los ganadores del Desafío han estado en el live de Caracol Televisión con Johncito. Precisamente, este ocho de octubre estuvo Seisei, quien logró llevarse la victoria en el 2023. Llegó a la entrevista con toda la actitud, luego de conocer que él podría volver a competer en La Ciudad de las Cajas.

Qué dijo Sensei sobre Valkyria

Ahora bien, se tocaron varios temas, entre ellos: la buena relación que tiene Rata, cómo se sintió con esta noticia al ver que todos sus seguidores pueden votar por él para hacer parte del Desafío Siglo XXI. En medio de esta entrevista, también Sensei habló de la mujer que él considera la más completa para estar de nuevo en la competencia. "La quiero y la adoro con todo el corazón, es Valkyria".



Qué dijo Sensei de Rata, participante del Desafío

"El pelado es demasiado bueno. Aquí vamos a entrar en que él tiene 24 años y yo 38. Yo puedo decir que, soy el único que le he ganado a la Rata Entonces es una par, una cosa de que el joven apenas está empezando, pero él la tiene toda. Es muy juicioso, muy dedicado. Lo conozco y hace parte de mi equipo", expresó.

Además, dijo que el integrante de Omega es un excelente competidor y que lo va a reconocer siempre, porque él lo da todo en las pruebas. Adicionalmente, afirmó que cuando Seisei le ganaba, era porque le faltaba fuerza, pero que Rata siempre brilla por lo ágil que es en cada una de las pruebas que se le presentan, tanto afuera del Desafío como en cualquier Box.



Quiénes son los ganadores del Desafío

Por el lado de las mujeres están: Paola, Valkyria, Aleja y Guajira, por el lado de los hombres: Galo, Ceta, Sensei y Kevyn. Si los quieres apoyar, puedes votar por ellos siguiente enlace www.caracoltv.com/desafioganadores y ver a su desafiante favorito de nuevo en competencia. Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m, por lo cual, no te quedes sin la oportunidad de apoyar al que más te gusta y observa cómo destaca de nuevo en pantalla.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.