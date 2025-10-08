En vivo
La luz de mi vida
Sensei destapa con cuál ganadora del Desafío le gustaría enfrentarse: "La más completa"

Este miércoles, 8 de octubre, Johncito estuvo en el live de Caracol Televisión con el ganador del Desafío 2023, Sensei. Hablaron de varios temas y entre ellos destacó a Rata, integrante de Omega.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

