Participantes del ‘Desafío’ que peligran por plan de Katiuska y Zambrano

En el capítulo 67 del ‘Desafío Siglo XXI’, Katiuska tuvo la oportunidad de hablar con Juan, cuando fue a entregar dos chalecos en la casa de Gamma, y le prometió que haría lo que estuviera en sus manos para que él sea uno de los últimos sentenciados.

Posteriormente, cuando vuelve a su casa, Omega, la barranquillera tiene una conversación con Zambrano, que fue su pareja mucho antes de entrar al ‘reality’, en la que él le dice que no “le tire” a Yudisa y acuerdan hacer todo para también proteger a Rata y Rosa.

“Yo espero y aspiro que el último chaleco aquí [en Omega] sea el tuyo y el de Rata”, le dijo Katiuska a Zambrano; él estuvo de acuerdo y le respondió que iba a hablar con Yudisa para que Gamma evitara senteciarlos a él y a Rata.

En el capítulo siguiente, en el 68, el plan del atleta y la pesista se consolida, cuando ella le pide a Rata que busque un espacio para hablar con Juan. La idea es que el integrante de Omega le diga a su excompañero que los últimos chalecos de Gamma van a ir para Juan y para Yudisa, y que los últimos chalecos de Omega deben ser para Katiuska y para Rata, pero que también deben cuidar a Rosa y a Zambrano.



Así las cosas, si el plan se cumple, Juan, Rata, Rosa Yudisa, Zambrano y Katisuka serían los participantes que menos riesgo correrían de ir a un Desafío a Muerte. No obstante, las decisiones podrían cambiar.

Qué participantes del ‘Desafío’ están en riesgo por trato de Zambrano y Katiuska

Si los deportistas logran el objetivo de cuidar a sus favoritos, los primeros chalecos irían para:

