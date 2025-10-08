En vivo
Gol Caracol Mundial Sub 20 Colombia vs Sudáfrica
Caracol TV  / Actualidad  / Participantes del ‘Desafío’ que peligran por plan de Katiuska y Zambrano

Desde que se iniió la etapa de dos equipos, Katisuka fue clara en decir que haría todo para proteger a Juan, su gran amigo en Omega que quedó en Gamma. El medallista también tiene su protegida.

Quiénes estarían en riesgo en el 'Desafío' por plan de Katiuska y Zambrano
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

