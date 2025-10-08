En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Dayana Jaimes tomó medidas luego de que Betsy Liliana, hija de Diomedes, filtrara audios

Dayana Jaimes tomó medidas luego de que Betsy Liliana, hija de Diomedes, filtrara audios

Este 8 de octubre la viuda de Martín Elías dio a conocer que interpuso una denuncia en la Fiscalía luego de que sus datos personales fueran expuestos en Internet sin su autorización.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, emprendió acciones legales contra Betsy Liliana.
Foto: Instagram @dayanajaimes55 y @lilydiazg
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

