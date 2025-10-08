Dayana Jaimes tomó medidas luego de que Betsy Liliana, hija de Diomedes, filtrara audios

La comunicadora social apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse luego de los audios que publicó Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, en redes sociales y en los que mostraba una acalorada discusión que sostuvieron vía WhatsApp. Jaimes interpuso una denuncia penal contra su cuñada, asegurando que se había visto afectada en toda esta pelea debido a la filtración de su número de teléfono.

Mira también: Hijo de Martín Elías tomó decisión sobre la sucesión: así influyó en su relación con Dayana Jaimes



"Voy a ir a la Fiscalía a poner una denuncia penal porque después de esos videos se hizo público una información privada que es mi número personal y he recibido un sinnúmero de mensajes amenazantes, hostigándome y llamadas que ustedes no se imaginan", mencionó, asegurando de esta forma que tuvo que enfrentar esta situación durante la madrugada y que le gustaría mostrar evidencia de su bandeja de entrada en la aplicación; sin embargo, se abstuvo porque es consiente de que puede verse comprometida legalmente.

Posteriormente, indicó que deseaba poner el caso en conocimiento de las autoridades porque quiere proteger también a su hija y admitió que no se arrepiente de los mensajes que le dio a Betsy Liliana, pues considera que tenía esta percepción de ella desde hace mucho tiempo y que ya era momento de exteriorizar todas esas sensaciones.

Dayana Jaimes interpuso una denuncia contra Betsy Liliana Díaz. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Mira también: Dayana Jaimes regresó al lugar donde se enteró de la muerte de Martín Elías: "Me derrumbó"



Minutos después se mostró de nuevo en la plataforma para contarle a su comunidad que estaba en proceso de cambiar el número de teléfono, añadiendo que es un trámite un poco complejo debido a que tiene vinculadas varias cuentas allí.

Publicidad

De igual forma publicó una imagen de ella sosteniendo la denuncia física junto a la siguiente descripción: "Dios me ha enseñado que el tiempo siempre muestra la verdadera versión de los hechos, y cuando eso sucede queda expuesta la real y genuina esencia de cada persona. No te afanes en defenderte, el cielo sabe todo y así mismo sabe recompensar", se leyó.

Mira también: Dayana Jaimes expuso detalles inéditos de su relación con Martín Elías: "Tuvo sus caídas"

Publicidad

Por el momento, Betsy Liliana no se ha pronunciado al respecto, solo ha compartido contenido relacionado con su rol de madre y le dedicó un conmovedor mensaje a 'El Cacique de la Junta', recordando de esta forma sus raíces y el legado que dejó en la música.