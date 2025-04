Hijo de Martín Elías tomó decisión sobre la sucesión: así influyó en su relación con Dayana Jaimes

Desde que falleció el artista vallenato Martín Elías, muchos seguidores han especulado sobre la relación que sostiene su viuda, Dayana Jaimes, con Martín Elías JR., quien es fruto de la relación que sostuvo el artista con Patricia Isabel Acosta. Recientemente, el joven decidió romper el silencio sobre el tema, asegurando de esta forma que son muy cordiales y que su hermana Paula Elena ha sido uno de los principales motivos.

Mira también: Triste mensaje del hijo de Martín Elías por el aniversario de la muerte del cantante

La decisión que tomó Martín Elías Jr. sobre la sucesión

Inicialmente, el joven aseguró que hace todo lo posible por sacar espacios en su agenda para dedicarle tiempo a su hermana, quien es una de las personas más importantes de su vida. Asimismo, dijo que aunque su progenitora y Dayana aún no han llegado al punto de sentarse juntas a charlar, tienen un vínculo respetuoso. Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención, fue cuando se refirió al proceso de sucesión al que se enfrentaron hace tiempo.

Publicidad

"La gente ha tergiversado mucho las cosas. Por ejemplo, en cuanto a sucesión y eso de bienes, yo desde que salió eso el primer día yo dejé eso de lado, yo dije 'no, yo soy un niño, yo no quiero tener que ver con eso porque la plata daña personas, familias', entonces yo dejé eso a un lado. Hasta ahora es que tengo mi edad que se está terminando que me dicen lo que queda o lo que no queda, pero yo jamás en mi vida dejé que mi corazón se dañara con eso, entonces yo por eso con Dayana no he tenido ningún problema", explicó para Tropicana.

Mira también: Condenado por el accidente de Martín Elías pide revisar el caso: dice no ser el único culpable

Publicidad

De igual forma, expresó que en este punto que pensó mucho en su hermana y en que no quería que ninguno de sus actos fuera a afectar el vínculo que tiene, pues sabe muy bien que cualquier cosa que haga en contra de su madrastra puede dañar enormemente a la menor.

Finalmente, los locutores no dudaron en resaltar la nobleza y la madurez que caracterizan al joven exponente, quien de hecho se encuentra estrenando su tema musical 'El cantante' que en menos de 14 horas ya recoge más de 10 mil reproducciones en YouTube.

Mira también: Hijo de Martín Elías rompió el silencio sobre su orientación sexual: "Me inventaron que era gay"