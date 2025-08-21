Cami juzgó a Eleazar por escoger la lengua para Alpha y le dio cátedra de nutrición: "No tiene idea"

Eleazar dio mucho de qué hablar durante el capítulo 34 del Desafío del Siglo XXI, en el cuál se llevó a cabo la prueba de Sentencia y Hambre. En esta oportunidad, Gamma ocupó el primer lugar, por lo que quedó con la posibilidad de enviarle a Alpha (el segundo puesto) la lengua de res o los cocos.

Eleazar sugirió que les entregaran la lengua de res, a pesar de que varios integrantes de la escuadra morada, entre ellos Manuela, Leo y Valentina, se negaron a tomar esta opción. Mientras unos señalaban que no les gustaba su sabor, otros añadían que podría descomponerse rápidamente, por lo que no sería práctico para subsistir a lo largo del ciclo.



La respuesta de Cami a Eleazar por su decisión en Alpha

Recientemente, Cami, la primera capitana de Alpha y quien salió del Desafío por una lesión, se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial de TikTok. La nutricionista juzgó la decisión de Eleazar, argumentando que, aunque la lengua efectivamente tenía proteína, los cocos eran una mejor opción debido a que les podría dar más energía a los participantes para las siguientes pruebas.

"Él dice que el coco no, primero, que porque da mal de estómago. No entiendo de dónde. Sí, el coco es alto en fibra, entiendo, pero pues no entiendo de dónde te va a dar diarrea o te va a caer mal. Segundo, el coco es alto en electrolitos. Los días sin comer, sudando, necesitan reponer electrolitos", explicó en el video.

Cami se mostró un poco frustrada con el discurso de su excompañero y sacó a colación la preparación académica que él argumenta tener:

"De verdad que yo no puedo con Eleazar. O sea, él se supone que es coach nutricional, pero no entiendo dónde estudió o qué y yo necesito que ustedes me den la opinión a ver si creen lo mismo. Yo soy nutricionista, dietista, graduada de la carrera de nutrición (...) Me da mucha rabia Eleazar porque no tiene ni idea de nada de lo que dice", mencionó.

