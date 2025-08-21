Publicidad

Tormenta de pasiones
Cami juzgó a Eleazar por escoger la lengua para Alpha y le dio cátedra de nutrición: "No tiene idea"

Cami juzgó a Eleazar por escoger la lengua para Alpha y le dio cátedra de nutrición: "No tiene idea"

Durante el capítulo 34 del Desafío, Eleazar le pidió a Gamma que le dejara a Alpha la lengua de res en vez de los cocos. La decisión fue tomada sin un acuerdo con sus compañeros.

Cami, eliminada del Desafío por lesión y excapitana de Alpha, se fue en contra de Eleazar.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:17 p. m.