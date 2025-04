Laura Barjum se quebró en redes al hablar del duelo que enfrenta: "él fue extraordinario"

El pasado 21 de abril el mundo entero se vistió de luto debido a lamuerte del Papa Francisco , noticia que provocó el pronunciamiento de diferentes figuras públicas, jefes de estado y demás personas influyentes. Lo cierto es que este evento no fue ajeno a los usuarios en las plataformas digitales, pues muchos fanáticos empezaron a realizar edits con los mejores momentos que protagonizó el Sumo Pontífice.

Laura Barjum, quien actualmente se encuentra al aire en Caracol Televisión con Nuevo Rico, Nuevo Pobre no pudo contener las lágrimas al ver este contenido, por lo que decidió tomarse su cuenta oficial de TikTok para revelar que esta noticia le ha causado mucho dolor, dado que se declaraba una gran admiradora de su trabajo y hasta lo calificó como "el mejor Papa" que ha conocido.

"¿Será que por favor pueden dejar de subir los edits del Papa? Mentira, síganlos subiendo que yo estoy acá reflexionando (...) Había frases que yo nunca había escuchado, así que gracias, y hay otras que recuerdo cuando las dijo (...) Siento que es un llamado de atención a ser extraordinarios, él fue extraordinario", explicó en medio del clip.

Asimismo, dijo que aunque él tenía más influencia debido a su rol dentro de la iglesia, cada persona debería esforzarse por dar todo de sí mismo, al igual que él, en cualquier área en la que se desempeñe: "Somos muy afortunados de haber vivido con uno o, no sé, tal vez me atrevo a decir el mejor Papa de todos los tiempos, le tocó una época súper difícil".

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues muchos de sus seguidores aseguraron que comprendían su malestar porque ellos estaban experimentando el duelo a pesar de que muchos no se declaran católicos y otros por su parte reaccionaron con humor al ver como también ella se reía mientras sollozaba.

"Siento que no lo valoramos lo suficiente", "Ver a Laurita llorar me hace sentir mejor porque también he llorado a mares", "Él fue muy bueno", "Totalmente de acuerdo contigo, su mensaje sigue siendo poderoso, siento que no volverá a existir un Papa como él", son algunos de los mensajes que se leen en la red.