Laura Barjum aceptó ser Señorita Colombia en 2017 debido a problemas económicos

Este 10 de febrero es el gran estreno de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, la exitosa producción que cuenta con la actuación de grandes talentos de la talla de Lina Tejeiro, Laura Barjum, Variel Sánchez, Juan Guilera, entre otros exponentes. En esta oportunidad, la reconocida actriz y exreina de belleza confiesa qué tan parecida es a su personaje y hasta revela la peor temporada de vacas flacas que ha experimentado en toda su vida.

Laura Barjum se convirtió en reina debido a problemas económicos

En exclusiva para Caracoltv.com, la joven afirma que la situación más compleja que ha vivido en cuanto a escasez de dinero fue cuando había terminado su primer proyecto como actriz en una serie de Caracol Televisión llamada La Cacica e, infortunadamente, no había logrado conseguir más trabajo en el ámbito artístico.

"Nunca me volvió a salir ningún casting, yo ya me había independizado de mis papás y en ese momento de tanta angustia me decían mucho que me metiera al Concurso Nacional de Belleza. O sea, mis vacas flacas me llevaron a ser reina, mi papá me apoyó muchísimo, por supuesto, no lo hubiera podido hacer sin él", señala en medio de la entrevista.

Asimismo, admite que no sabía qué alternativa usar hasta que se le presentó la posibilidad de estar en el certamen y se coronó como la representante de la belleza colombiana en Colombia llegando incluso a participar en Miss Universo y tener un gran rendimiento frente a sus contrincantes.

Barjúm no ha sido la única famosa que se ha visto involucrada en una circunstancia de este tipo, pues otros artistas como Ricardo Mejía, Lina Tejeiro y Julián Caicedo.

Al respecto, este último asegura que su experiencia fue bastante curiosa, dado que había salido en una producción y todo el mundo lo reconocía en la calle; sin embargo, no tenían idea de que de puertas para adentro estaba pasando un mal rato teniendo en cuenta el poco poder adquisitivo que poseía y la falta de oportunidades labores.