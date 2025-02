Laura Barjum y Lina Tejeiro responden si están dispuestas a pagar 50/50 en una primera cita

Con la llegada de Nuevo Rico, Nuevo Pobre a las noches de Caracol Televisión este 10 de febrero, muchos fanáticos se han preguntado qué tanto se parecen los actores a los personajes; por ello, les preguntamos a Lina Tejeiro y Laura Barjum qué están dispuesta a aceptar en una primera cita.

Los no negociables de Lina Tejeiro

La intérprete de Rosmery Peláez asegura tener muy en claro sus estándares en caso de reunirse por primera vez con un pretendiente. De esta forma, el plan que se negaría a realizar con un hombre cuando a penas lo está conociendo es ir a la casa a ver televisión.

Asimismo, se pronuncia sobre aquellos hombres que acuerdan un punto de encuentro: "jamás, ni llego ni voy. Vienes por mí, me recoges, miramos qué vamos a hacer y parchamos, pero ni llega, ni ven a mi casa, ni vamos a ver películas en mi casa. No", dice.

En cuanto al 50/50, Tejeiro afirma que, aunque no le molesta pagar la cuenta, agrega que debe haber un acuerdo de por medio, pues está segura de que le disgustaría si la toman por sorpresa para pedirle sacar de su plata.

Laura Barjum también tiene límites en una date

La mujer que le dará vida a Fernanda Sanmiguel en la serie admite que no considera ir a cine como una buena primera cita, debido a que no hay suficiente oportunidad para generar una conversación: "voy a estar aburrida porque no pude hablar contigo, me voy a ir para mi casa y no vas a volver a saber de mí", menciona.

De igual forma, asegura que prefiere quedarse en la comodidad de su hogar a encontrarse en algún lugar con un chico que la invitó a salir: "ven a buscarme en buseta, en Transmilenio. No te estoy pidiendo que llegues en tu propio carro, en un Lamborghini mucho menos, pero ten tú la delicadez de venir hasta mi casa, saludar a mis papás y ahí sí nos vamos a la cita", señala.

Por último, deja en claro la frase coloquial "el que paga invita", añadiendo de esta forma que que ella también ha puesto de su dinero para conquistar a alguien.