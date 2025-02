Gran estreno de Nuevo Rico Nuevo Pobre esta noche: quiénes son los actores y de qué trata

A las noches de Caracol Televisión llega Nuevo rico, nuevo pobre , una nueva versión de esta icónica serie colombiana que, en esta ocasión, llega con nuevos actores, nueva impronta y lo último en tecnología e inteligencia artificial reflejando una producción moderna y actual. No te puedes perder el gran estreno este lunes 10 de febrero después de Yo Me Llamo.

Mira también: Lina Tejeiro estuvo a punto de rechazar su primer protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Esta nueva versión es protagonizada por Variel Sánchez, Lina Tejeiro, Juan Guilera y Laura Barjum, y junto a ellos un gran elenco entre los que se encuentran: Marcela Agudelo, Ricardo Mejía, Julián Caicedo, Martha Restrepo, Álvaro Bayona, Jhon Alex Toro, Laura Taylor, Clary Borja, Cristian Villamil, Diego Vélez, entre otros.

Variel Sánchez, uno de sus protagonistas, asegura que trabajar en Nuevo rico, nuevo pobre, es una experiencia maravillosa y divertida:

Publicidad

"Estar en esta producción es estar en medio de grabaciones llenas de anécdotas para recordar toda la vida. Mi personaje de Brayan lo empecé a construir de cero junto a compañeros como Jhon Alex Toro, y también con Rodrigo Triana, el director. Los televidentes se van a encontrar con un personaje muy actual, un hombre de barrio encantador que sin ser el más pinta, enamora. Es hablador y tiene una esencia muy bonita", además comenta: "Trabajar con el elenco en general ha sido muy chévere porque aquí no hay egos, todos estamos enfocados en hacer bien nuestro trabajo… aquí no hay estrellas. Lina se ha convertido en mi parcera, hemos tenido escenas tremendas, al igual que con Laura Barjum".

Por su parte, Lina Tejeiro , quien se estrena como protagonista, dice sentirse feliz con este papel y cuenta que, lo más difícil de su trabajo es contener la risa durante las grabaciones: "Algo que recordaré toda la vida es lo difícil que ha sido trabajar con Variel Sánchez porque es demasiado gracioso y lo más duro es no reírme en las escenas, de hecho, ya me he ganado varios regaños por no poder controlar mi risa. Él es un gran actor y tiene esa carga de comedia que hace que yo me ría sin parar. Por eso, invito a todas las audiencias a ver Nuevo rico, nuevo pobre porque se van a divertir de principio a fin".

Publicidad

En cuanto a Juan Guilera , el actor que interpreta a Andrés Ferreira cuenta cómo construyó su personaje: "Yo estudié astrología, y para crear a Andrés Ferreira, hice uso de ello porque esto me da muchas pautas para saber por dónde podría ir la energía de un personaje y también para idear una línea imaginaria sobre el viaje que iba a tener en esta historia. Me parece que este personaje es muy sensible porque interpretó, desde muy pequeño, que la sensibilidad y la empatía tienen que ver con la vulnerabilidad y la debilidad" y concluyó afirmando que: "Es una historia muy bien escrita, si bien es la misma historia que se conoció hace varios años, somos otras personas las que interpretamos los personajes. Hay una nueva impronta, es otra época, hay inteligencia artificial y, sobre todo, nosotros la pasamos muy bien".

Para Laura Barjum fue un reto impresionante entender a Fernanda Sanmiguel: "Este es el personaje más opuesto a mí de todos los que he hecho en mi vida, al principio me costó mucho entenderla, no comprendía ninguna de las decisiones que tomaba, pero me tocó trabajarla y estudiarla, y ahí lo fui logrando. Yo creo que este personaje es de los retos más grandes porque, entrar en el universo y en su forma de pensar, fue lo más difícil, pero creo que lo logré, y ahora la quiero".

Publicidad

Nuevo rico, nuevo pobre, una serie que se grabó en distintas locaciones de Bogotá y algunas escenas en Cartagena, cuenta con la producción general de Manuel Peñaloza y es dirigida por Rodrigo Triana y Juan Carlos Vásquez.

De qué trata Nuevo Rico Nuevo Pobre

Esta historia de humor y drama comienza 30 años atrás cuando, en un hospital de un pueblo llamado San Francisco, dan a luz dos mujeres de distintas familias y posiciones sociales. Por error, una enfermera llamada Lucero Molina, quien se presenta a trabajar en estado de embriaguez, intercambia a los recién nacidos de ambas parejas. Tanto la familia Ferreira como la familia Galindo se llevan a quienes creen que son sus verdaderos hijos.

Publicidad

Luego de tres décadas, estos personajes descubren que fueron intercambiados al nacer, desencadenando una serie de situaciones que afectarán la vida de Brayan Galindo y Andrés Ferreira, los principales protagonistas de este error. Ahora ellos deberán enfrentarse a lo que serían sus nuevas vidas junto a sus verdaderas familias, pues pertenecen a mundos completamente opuestos y deberán adaptarse a esta nueva situación.

Te puede interesar: La verdadera razón por la que Laura Barjum no usa su apellido, te revelamos su nombre real

Andrés, presidente y heredero de la compañía Cartsmart, es un hombre que está acostumbrado a los lujos y a la riqueza, es petulante, duro e indiferente, que no tiene la más mínima consideración con sus empleados. Él no sabe cómo es vivir en medio de la escasez, además, es el novio de Fernanda Sanmiguel, la modelo más famosa del país, una mujer vacía que solo está con él por su dinero.

Publicidad

Mientras tanto, Brayan, a quien le ha tocado crecer en medio de la pobreza, y con escasos recursos, vive en arriendo en una pensión con su padre y sostiene una relación amorosa con Rosmery Peláez, una secretaria de Cartsmart. Él no sabe cómo es vivir en medio de la opulencia y las comodidades.

Publicidad

A medida que va transcurriendo la historia, ellos dos deberán asumir el cambio de roles: Brayan, como el nuevo gerente de la prolífera Cartsmart, mientras que Andrés deberá arreglárselas para sobrevivir en una realidad en donde las necesidades abundan y los privilegios son casi nulos.