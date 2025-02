Lina Tejeiro estuvo a punto de rechazar su primer protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Lina Tejeiro fue seleccionada para ser la protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, la exitosa producción de Caracol Televisión que se estrenará el próximo lunes 10 de febrero y que contará con la participación de un elenco de primera categoría conformado por Variel Sánchez , Juan Guilera, Laura Barjum, entre otros exponentes.

Mira también: VIDEO: así llegó Lina Tejeiro al lanzamiento de Nuevo Rico Nuevo Pobre; hermosa y elegante

El pasado 4 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento a medios en el que la también empresaria de maquillaje destacó por su elegancia y por compartir con la prensa nacional, revelando de esta forma detalles de su paso por el set de grabación. En diálogo con la Revista Vea , Tejeiro confesó que estuvo a punto de rechazar su papel en el programa.

Por qué Lina Tejeiro casi se queda sin protagónico

Tejeiro viene de un 2024 lleno de trabajo debido a que se encontraba presentando un proyecto para televisión, cuando de pronto la sorprendieron con la noticia de que podría hacer el casting para uno de los papeles principales en Nuevo Rico, Nuevo Pobre .

Publicidad

No te pierdas: Así luce Lina Tejeiro como protagonista de Nuevo Rico Nuevo Pobre en su papel de Rosmery

"Bebo decir que lo pensé porque no sabía si estaba lista. Además, me sentía muy cansada, entonces le dije a mi mánager que no deseaba hacer el casting porque quería respirar un poco", reveló.

Publicidad

Asimismo, la periodista Tatiana Franco, en su podcast Vos Podés , logró recoger información en la que Lina afirmaba que, aunque pensaba que le había ido mal en la audición, su representante permanecía segura de que a los directores les había encantado la propuesta y fue así, dado que a los pocos días le confirmaron que estaría en el formato.

Te puede interesar: Cuánto pagaba Lina Tejeiro de arriendo cuando se independizó: "vivía abrumada"

"Estaba conforme, yo estaba bien donde estaba. Yo no quiero estudiar 15 escenas todos los días, muy conforme. Siento que en este momento la vida me dijo 'no puede ser tan fácil, es un sueño que has estado aguardando y no va a llegar de la noche a la mañana'. Si has trabajado muy duro por otro sueño, ¿por qué no seguir trabajando duro por algo que vienes esperando toda tu vida?", expresó.

Lina Tejeiro enamorará a los espectadores con su personaje de Rosmery, una dulce mujer que se verá envuelta en un triángulo amoroso ocasionado por un golpe de suerte.