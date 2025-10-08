"Yo sí soy una dama": Lily Díaz, luego de publicar audios de Dayana Jaimes insultándola

El pasado 7 de octubre, la expareja sentimental de Evelio Escorcia apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse luego de meses sobre la ruptura. La hija de 'El Cacique de la Junta' tuvo que enfrentar un escándalo de infidelidad mientras estaba embarazada de Elías y Alicia.

Según explicó, duraron 10 años de casados con Escorcia y, aunque le guarda un gran respeto por ser el padre de sus hijos, explicó que es necesario referirse a la relación que sostiene con la viuda de Martín Elías debido a que ella recientemente la contactó por WhatsApp para insultarla luego de que una página de chismes avivara la conversación en las plataformas digitales.

Qué le decía Daya James a Betsy Liliana en audios

Liliana decidió grabar la conversación con otro dispositivo móvil y no directamente de su celular debido a que los audios fueron enviados bajo el efecto de única reproducción. Allí se escuchaba presuntamente a la comunicadora usar términos peyorativos: "Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lily, y ubícate porque entre tú y yo hay una gran diferencia que tú no te llegas a imaginar. Yo siempre, duélale a ti, a Kelly, a quien se le dé la gana, seré la VIUDA de Martín Elías Díaz Acosta y tú eres la que te dejaron, te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora".

Posteriormente, le aconseja que ahorre porque cree que no le quedará nada de dinero luego de que el hombre en cuestión tenga más hijos; además, aseguró que ella "no le dañó" ningún matrimonio.



Betsy mostró que Dayana la contactó por medio de un número desconocido y probó la supuesta identidad de la mujer gracias a la foto del perfil, ya que aparecía una imagen creada con Inteligencia Artificial en donde se veía a la familia unida.

"Me he mantenido al margen, guardé silencio muchísimo tiempo y no lo hice ni por ti ni por él, lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos", respondió la hija del intérprete de 'Tú eres la reina'.