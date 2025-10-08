Qué ha pasado con Siad Char, presentadora de 'Show Caracol': estuvo siete años y se retiró en 2015

Una de las presentadoras de entretenimiento más recordadas en Colombia en los 2000 es la cartagenera que participó en el Concurso Nacional de la Belleza 2006 y que llegó a las pantallas de Caracol Televisión para poco después cautivar con su profesionalismo.

Quién es Siad Char y qué ha pasado con su vida

Es una periodista que cursó sus estudios de pregrado entre 2003 y 2008 en la Universidad La Sabana para posteriormente trabajar en Caracol Televisión entre el 2008 y el 2015 llevando las noticias más importantes de la farándula nacional e internacional a todos los hogares en el país. En 2013 contrajo matrimonio con Luis Carlos Vélez, quien también se encontraba en 'Noticias Caracol' por aquel entonces. La ceremonia se desarrolló en la iglesia San Pedro Claver de Cartagena, evento que es recordado como uno de los más importantes del año.



Luego de acompañar por años a los seguidores del canal de televisión, Char decidió retirarse del noticiero para empezar una vida de nuevo en el extranjero, por lo que se mudó con su familia a Miami, Estados Unidos, país en el que todavía sigue residiendo. Allí creó su propio espacio y agradó su hogar, pues es madre de Hannah y Simón, y también tiene un perro llamada Ted Turner, que tiene su propia cuenta de Instagram.



En su perfil de la citada red, recoge más de 300 mil seguidores que están atentos a su estilo de vida, pues comparte los viajes al exterior que realiza, muestra cómo es su vida como creadora de contenido digital enfocada en moda, maquillaje y maternidad, y también presume los logros que tanto ella como su esposo han adquirido en materia profesional desde que tomaron la decisión de construir un futuro juntos.

A menudo, se muestra agradecida por su vida y les expresa a sus seres queridos todo el amor que siente por ellos: "Las fotos en familia son el mejor regalo", escribió en alguna oportunidad.

De hecho, en junio de 2025 compartió con su comunidad que su hija había hecho la primera comunión, lo que despertó mucho halagos en redes.